Braunschweig appelliert an Salzgitters Rat

Bei der Ratssitzung in Salzgitter wird an diesem Mittwoch höchste Spannung herrschen. Die Politiker entscheiden, ob die Idee eines gemeinsamen Industrie- und Gewerbegebietes Braunschweig-Salzgitter eine Zukunft hat. Bei einem Nein wird das Vorhaben nicht weiter verfolgt. Ein Ja hingegen wäre der Auftrag an die beiden Oberbürgermeister, bis Herbst 2019 die Knackpunkte zu prüfen, ohne deren Lösung das Projekt gar nicht umsetzbar wäre....