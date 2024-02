Walkenried. Ebbe herrscht in der Gemeindekasse, der Finanzausschuss hat kaum noch Spielraum. Und: Was wird in Zukunft aus dem Hort in Walkenried?

Der Finanzausschuss beschäftigt sich zum ersten Mal mit den Zahlen des Haushaltsplanes für 2024

Vor allem große Vorhaben sind finanziell schon verplant

Der Ausschuss kann lediglich nur noch über kleinere Vorhagen reden

Auch die Zukunft des Hortes in Walkenried steht in den Sternen