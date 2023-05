VW-Ferienbetreuung im Wald und im Werk

Ferienbetreuung für Kinder von Beschäftigten hat Tradition bei Volkswagen in Wolfsburg. Besuche im Werk (hier auf einem Archivbild) gehören ebenso dazu wie in diesen Sommerferien auch jede Menge Action im Wald.

In den nächsten Sommer- und Herbstferien bietet Volkswagen am Standort Wolfsburg wieder eine Kinderferienbetreuung an. „Die Kinder entdecken und erforschen die Natur, spielen im Wald und entwickeln ein Verständnis für ihre Umwelt. Sie erleben den Wald als riesigen Spielplatz, der unendlich viel Platz für tolle Abenteuer bietet. Die Outdoor-Aktivitäten im Wald werden um einen Besuch des Volkswagen-Werks Wolfsburg ergänzt. Mit diesem Angebot unterstützt Volkswagen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren, denn: Beides spielt im Leben eine wichtige Rolle“, heißt es in einer Mitteilung von VW.

Das Bewusstsein für das Ökosystem Wald wird spielerisch entwickelt

Zu den Details: Die „Outdoor-Action für Kids“ wird in den Sommerferien vom 10. bis 14. Juli angeboten. In den Herbstferien findet die Betreuung vom 16. bis 20. Oktober statt. Betreuung und das Programm finden jeweils von 8 Uhr bis 15 Uhr statt. Bis zu 60 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren können jeweils an Outdoor-Action teilnehmen. Angeboten wird auch ein Mittagessen. Während „Outdoor-Action für Kids“ erleben die Kinder die Natur rund um Wolfsburg hautnah. Sie entwickeln dabei spielerisch ein Bewusstsein für Naturschutz und das Ökosystem Wald. Den Kindern werden viele Möglichkeiten geboten, Outdoor-Aktivitäten mit allen Sinnen zu erleben, beispielsweise Walderleben, Wasserkreisläufe verstehen, Naturmaterialien nutzen und verstehen. An einem Tag werden die Kinder außerdem das Volkswagen-Stammwerk Wolfsburg besuchen. Der Kostenbeitrag je Kind und Woche beträgt 80 Euro. Anmeldungen sind bis zum 4. Juni für beide Termine über Formulare im VW-Intranet möglich.

