Markus Greiner wird neuer VW-Gastronomiechef

Volkswagen hat die Chefpersonalie des Bereiches Gastronomie und Hotellerie in der Service Factory schnell gelöst. Nachfolger von Nils Potthast, der Anfang des Jahres in Ruhestand gegangen ist, wird Markus Greiner. Er war zuletzt Direktor der „Autostadt GmbH Restaurants operated by Mövenpick“ und seine neue Aufgabe zum 15.April an.

„Ein erfahrener und qualifizierter Nachfolger“

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Markus Greiner einen erfahrenen und qualifizierten Nachfolger für uns gewinnen konnten. In der Autostadt hat er zusammen mit seinem Team zahlreiche neue Ideen entwickelt und umgesetzt.Ich wünsche ihm einen erfolgreichen Start in der Volkswagen Service Factory und freue mich auf die Zusammenarbeit,“ sagt Zenab Rosik aus der Leitung der Service Factory. Unter der gastronomischen Leitung von Markus Greiner feierte die Autostadt in den vergangenen Jahren viele Erfolge. Insgesamt acht Mal wurde die Manufaktur „Das Brot“ von Deutschlands führendem Verband für ökologische Landwirtschaft ausgezeichnet.

„Mondo Italiano“ und „Beef Club“ tragen seine Handschrift

Mit der Neueröffnung des „Mondo Italiano“ erweiterten Greiner und sein Team Hand in Hand mit der Autostadt das gastronomische Angebot und mit der Neukonzeption des „Beef Club“ steht das Restaurant im Zeichen von abgestimmter Ambiente und kulinarischem Erlebnis, wie es in einer Mitteilung heißt. Auf dem Holzfeuergrill als Energiequelle und optisches Herzstück des neu gestalteten Restaurants entstehen die Gerichte direkt vor den Augen der Gäste. Auch während der Corona-Pandemie gab es keinen Stillstand in der Autostadt. Das Team um Markus Greiner hat in dieser Zeit die hauseigene Kaffee Rösterei „Erste Sahne“ eröffnet oder mit kreativen Ideen wie etwa knapp 14.000 Genusspaketen zum Abholen die Restaurantqualität nach Hause gebracht. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in der Service Factory, die Gastronomie von Volkswagen nachhaltig auszurichten und Teil des Erneuerungsprozesses zu sein“, so Greiner in der Unternehmensmitteilung. Unter Potthast war im Markenhochhaus die erste fleischfreie Kantine eingerichtet worden. Daran hatte sich eine Diskussion um die Zukunft der VW-Currywurst entzündet, in die sich sogar Altkanzler Gerhard Schröder eingemischt hatte. Inzwischen hat VW den „Currywurst-Dienstag“ sogar um zwei weitere Tage in der Woche ergänzt, an denen das liebevoll „Originalteil“ bezeichnete Gericht serviert wird.

„Seinen Wechsel bedauern wir“

Zu den Qualitäten von Greiner äußerten sich in der Pressemitteilung auch Armin Maus und Marco Schubert, die Geschäftsführer der Autostadt: „Markus Greiner hat in den Autostadt-Restaurants operated by Mövenpick viel bewegt. Seine Kreativität und seine Umsetzungsstärke sind ebenso hervorzuheben wie seine Fähigkeit, Talente zu erkennen und zu entwickeln. Sein unbedingter Einsatz für unsere Gäste hat uns tief beeindruckt. Seinen Wechsel bedauern wir deshalb sehr – und freuen uns zugleich, dass seine Fähigkeiten nun dem leiblichen Wohl der Volkswagen-Familie dienen werden.“

red/tok

