Navarra: Die Kleinwagen-Schmiede von VW

Wolfsburg. Kompakte Kleinwagen und SUV lassen sich in Deutschland nicht mehr wirtschaftlich bauen, sagt VW. In Spanien schon.

Im spanischen Pamplona ist vergangene Woche das 9-millionste von Volkswagen Navarra produzierte Volkswagen-Modell vom Band gelaufen. Dass dieses stolze Produktionsjubiläum gefeiert werden kann, hat auch viel mit Wolfsburg zu tun und ist ein frühes Beispiel für den heute gängigen und markenübergreifenden Produktionsverbund innerhalb des Konzerns. Denn die Geschichte des Standortes Navarra begann 1984 mit der Produktion des Polo. Der wiederum war zuvor in Wolfsburg gebaut worden. Und dort brauchte man mehr Platz für den Anlauf der zweiten Golf-Generation.

„Die Zahl steht für Leistung und Engagement“

Die Grundlagen für die Produktionsverlagerung, die auch Passat-Kontingente beinhaltete, wurden 1982 mit einem Kooperationsvertrag zwischen VW und Seat geschaffen. Der spanische Hersteller organisierte fortan den Vertrieb von importierten Volkswagen und Audi-Modellen. Ab Frühjahr 1984 wurden Polo und Passat in Lizenz im Werk Navarra gebaut. „Die Zahl von 9 Millionen Fahrzeugen spricht für sich. Sie steht für die Leistung und das Engagement Tausender von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den vergangenen vier Jahrzehnten an unserem Standort für Volkswagen gearbeitet haben beziehungsweise immer noch arbeiten“, sagte jetzt Standortleiter Michael Hobusch, der zugleich Präsident von Volkswagen Navarra ist. Hobusch betonte, dass sich Volkswagen Navarra innerhalb des Volkswagen-Konzerns zu einem Referenzstandort mit hoher Anpassungsfähigkeit entwickelt habe. Aktuell laufen in Spanien mit dem Polo, dem T-Cross und dem Taigo gleich drei Modelle der Marke Volkswagen vom Band. Von den täglich rund 1400 gefertigten Fahrzeugen werden mehr als 90 Prozent exportiert. So auch das Jubiläumsfahrzeug: Der grüne Taigo R-Line ist für den deutschen Markt bestimmt.

1984 übernimmt VW das Werk von Seat

Das Werk in Navarra wurde in den 1960er-Jahren vom spanischen Automobilhersteller Leyland Authi gebaut. 1975 übernahm zunächst Seat die Fertigung, ehe 1984 VW die Polo-Produktion an dem Standort aufnahm. Es war der Startschuss einer Erfolgsgeschichte, die mit dem jüngsten Produktionsjubiläum um ein weiteres Kapitel reicher ist. 4.601 Beschäftigte produzierten im Jahr 2021 insgesamt 221.122 Fahrzeuge: 141.379 T-Cross, 70.899 Polo und 8.844 Taigo. Navarra steht damit für eine erfolgreiche Produktion im Bereich der kleinen Kompaktwagen. Jüngstes Mitglied der Familie ist seit Herbst 2021 der Taigo, der als SUV-Coupé ins Rennen geht. Taigo wie T-Cross erfreuen sich auch bei deutschen Kunden immer größerer Beliebtheit. Während VW an den deutschen Standorten keine Kleinwagen mehr baut, soll Spanien auch den Zuschlag für eine Elektro-Einstiegsmodell erhalten. Dort sind die Kostenstrukturen offenbar günstiger als im Heimatland der Marke.

