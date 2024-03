Wolfsburg. Am 23. März ist endgültig Schluss. Bis dahin locken üppige Rabatte. Der Südosten der Stadt verliert ein wichtiges Stück Nahversorgung.

Am kommenden Samstag ist endgültig Schluss, der Nordsteimker Real-Markt an der Hehlinger Straße ist dann Geschichte. Wie ausführlich berichtet, wird das Areal abgerissen. Das 30.000 Quadratmeter große Grundstück wurde von Edeka übernommen, das Unternehmen möchte neu bauen. Der Südosten Wolfsburgs verliert mit dem Markt und diversen anliegenden Geschäften und einer Apotheke ein wichtiges Stück Infrastruktur. Was auch zu reichlich öffentlichem Unmut geführt hat.

Die Schnäppchenjagd läuft auf Touren

Gut gefüllt ist am Donnerstag schon am Vormittag der große Parkplatz vor dem Einkaufsmarkt an der Hehlinger Straße mit seinen anliegenden Läden und Dienstleistern. Innen im Markt herrscht wuseliges Treiben. Kunden auf Schnäppchenjagd eilen kreuz und quer umher, ebenso wie Mitarbeiterinnen, die permanent leere Regale wieder auffüllen. Die Stimmung ist gedrückt. Es gibt finstere Mienen. Trotz der Schnäppchen, es gibt Preisnachlässe ohne Ende, scheint sich niemand zu freuen.

Verkaufsraum im Untergeschoss ist bereits leer

Der Bereich im Untergeschoss, wo es Fahrräder, Autozubehör etc. gab, ist bereits leer. Absperrbänder sind zwischen Kassen und Eingangsbereiche gezogen. Allein die kleine Post hält im Untergeschoss die Fahne hoch. Sie wird in Nordsteimke bleiben und zieht jetzt auf die andere Seite der Hehlinger Straße in die Nummer 32. Eine gute Nachricht wenigstens für die Nordsteimker und die Bewohner der Nachbardörfer. Die Post in Reislingen hat schon vor Jahren geschlossen. Eine Postfiliale gibt es noch in Vorsfelde. Ansonsten bleibt Postkunden nur der Weg in die Wolfsburger Innenstadt zur Hauptpost in der Porschestraße Nord.

Leergutannahme ist am 14. März ausgelaufen

Am Zugang zum Untergeschoss informiert ein Zettel darüber, dass Leergut nur noch bis zum 14. März 2024 angenommen werde. Das Team von Real danke den Kunden für ihre Treue und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute. Ein Mann eilt mit einer Kiste Leergut ins Gebäude, kommt grollend und kopfschüttelnd mit der Kiste wieder heraus.

Die Post zieht aus dem bisherigen Untergeschoss des Real-Marktes ins gegenüberliegende Gebäude, Hehlinger Straße 32. © WN Benstem | Benstem

Oben in der Apotheke bereitet man sich auch auf den Abschied aus Nordsteimke vor. Alle Bemühungen und Versuche, irgendwie am Standort zu bleiben, liefen ins Leere. Nachmittags will das Team der Arztpraxis von gegenüber kommen, um auf Wiedersehen zu sagen. Die Zusammenarbeit zwischen Hausarztpraxis und Apotheke war eng über viele Jahre hinweg. Besonders die älteren Menschen im Dorf hätten jetzt das Nachsehen, heißt es. Sie müssten nun längere Wege in Kauf nehmen. Die nächsten Apotheken finden sich in Reislingen oder in Heiligendorf oder eben in Wolfsburgs Innenstadt. Mehr als 700 Unterschriften hatten sich auf einer Petition gefunden, die den Verbleib der Apotheke in Nordsteimke forderte. Vergebens.

Bäcker bleibt vor Ort

Auf frische Brötchen müssen die Nordsteimker und Durchreisende nicht verzichten. Bäcker Steinecke, der im „Mein Real“ angesiedelt war, ist ins ehemalige Reisebüro in unmittelbarer Nachbarschaft gezogen. Viele Einpendler hatten in der Vergangenheit auch Tankstelle, Waschanlage, Kiosk, genutzt. Die Tankstelle ist seit Wochen geschlossen, der Kiosk gibt seinen Standort auf.

Eine „Neue Mitte“ soll im alten Ort entstehen

Die Stadt will im Südosten Wolfsburgs für ein neues Zentrum mit Nahversorgern sorgen. Im Hintergrund steht nicht zuletzt das gewaltige Bauvorhaben Sonnenkamp mit bis zu 10.000 Neubürgern. Dabei soll eine „Neue Mitte“ Nordsteimkes geschaffen werden. Die alte Mitte des 1238 erstmalig urkundlich erwähnten Dorfes befand sich rund um Kirche, Lindenhof und Rittergut.

