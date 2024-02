Wolfsburg. Wir haben gefragt, Sie haben geantwortet: In welchem Café gibt‘s Wolfsburgs leckersten Kaffee? Wir verraten die meistgenannten Locations.

Wo gibt es den leckersten und besten Kaffee in Wolfsburg? Wir haben gefragt, unsere Leserinnen und Leser haben geantwortet! In zahlreichen Kommentaren auf Facebook und in Mails haben uns Wolfsburgerinnen und Wolfsburger verraten, wo sie am liebsten Kaffee, Cappuccino und Co. trinken. Wir listen die beliebtesten Cafés in Wolfsburg auf.

Für viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger gibt es den besten Kaffee im Olivier Caffè in der Röntgenstraße 85. Auch andere Spezialitäten werden hier gern bestellt: „Meinen Cappuccino trinke ich am liebsten bei Olivier Caffè“, schreibt eine Leserin. Ihr Enkel trinke gern den Milchkaffee mit Nougat-Geschmack.

Bester Kaffee in Wolfsburg: Daniel Olivier erlangt Aufmerksamkeit mit Sonderedition seines Espressos

Aufmerksamkeit erlangte der Inhaber und Kaffeeröster Daniel Olivier erst kürzlich mit einer Sonderedition seines Espressos. Er füllte den Espresso Nr. 4 (mittelkräftig/schokoladig) in Dosen mit dem Slogan „FCK AFD“ ab. Für jede verkaufte Dose wollte Olivier einen Euro an die Flüchtlingshilfe spenden. Seine Aktion nahm Ausmaße an, mit denen er selbst nicht gerechnet habe. Das ist auch an den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern nicht spurlos vorbeigegangen: „Olivier Caffè hat auf jeden Fall den mit der besten Botschaft“, schreibt ein Nutzer auf Facebook.

Olivier Caffè hat auf jeden Fall den mit der besten Botschaft. Facebook-Nutzer

Im Olivier Caffè verkauft Kaffeeröster Daniel Olivier „FCK AFD“-Kaffee. © regios24 | Sebastian Priebe

Bester Kaffee in Wolfsburg: Leserinnen und Leser verraten ihre Lieblings-Cafés

Unter den Wolfsburger Kaffee-Liebhaberinnen und -Liebhabern ist auch das Amsel Kaffee an der Westerstraße 28 in Fallersleben bekannt. „Da kann man so schön im Garten sitzen, die verschiedenen Kaffee-Sorten probieren und sich lieb bedienen lassen“, schreibt eine WN-Leserin.

Den besten Cappuccino gibt es laut eines Lesers in der Superleggera Bar und Café in der Porschestraße. „Bester Cappuccino“, schreibt er und betont seine Aussage mit drei Ausrufezeichen. Ein anderer schreibt: „Superleggera beste in Wolfsburg“.

Auch interessant

Das sind die besten Pizzen in Wolfsburg Von Celine Wolff

Wolfsburger genießen Kaffee in Autostadt und in der Natur

Auch die Filialen der Bäckerei und Konditorei Cadera wurden von unseren Leserinnen und Lesern mehrmals genannt. Einer schreibt: „Ob es der leckerste Kaffee in Wolfsburg ist, mag ich nicht beurteilen. Aber wenn ich mal in Wolfsburg Kaffee trinke, dann kommt für mich nur Cadera infrage, denn Cadera gehört (für mich) zu Wolfsburg, wie der Dom zu Köln.“

Cadera gehört (für mich) zu Wolfsburg, wie der Dom zu Köln. WN-Leser

Zu den weiteren Cafés, die bei den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern beliebt sind, zählt unter anderem auch das Atelier Café An der St. Annen-Kirche in Alt Heßlingen. „Da passt einfach alles. Die Stärke, die Temperatur und nicht zuletzt auch die Crema lassen keine Wünsche offen. Ich bin sehr regelmäßig dort und noch nie enttäuscht worden“, schreibt ein Leser. Andere Leserinnen und Leser verweilen gern im Pinocchio Wolfsburg in der Goethestraße, im Café Erste Sahne in der Autostadt Wolfsburg, im Café Kunstpause am Hollerplatz 1 oder in der Bar Trinacria in der Heßlinger Straße 9.

Weitere Cafés und Restaurants, die bei Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern beliebt sind:

Vini d‘italia, Schillerstraße 25

Geo‘s, Porschestraße 100

Bäckerei Wohlgemuth, Reislinger Straße 26

Azzuri Bar, Heßlinger Straße 7

Il Cavaliere, Friedrich-Ebert-Straße 77

Mühlenhof Volk, Mühlenweg 17 in Weyhausen

Memory, Oppelner Straße 1

Eiscafé Roma, Porschestraße 37

La Piazetta in der City-Galerie

Caffé Salentino, Kaufhofpassage

Wie bei allen anderen Getränken und Speisen lässt sich auch beim Kaffee über Geschmäcker streiten. Gleiches gilt wohl auch bei der Wahl, wo man den Kaffee am liebsten genießen kann. Denn nicht jeder hat ein Stamm-Café in Wolfsburg. So schreiben manche auf die Frage, wo es den besten Kaffee in Wolfsburg gibt: „Bei mir zu Hause, auf dem Sofa“ oder „Zu Hause mit meinem handgebrühten Kaffee“.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: