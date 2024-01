Wolfsburg. Wir haben gefragt, Sie haben geantwortet: Wo gibt es in Wolfsburg die leckerste Pizza? Wir verraten Ihnen die meistgenannten Läden.

Wo gibt es die leckerste Pizza in Wolfsburg? Diese Frage haben wir unseren Leserinnen und Lesern gestellt. Mehrere hundert Rückmeldungen kamen – per Mail oder Facebook. Wir verraten, wo die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger am liebsten Pizza essen gehen.

Zu den Favoriten der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger Pizza-Liebhaber zählt die „Pizzeria Bella Italia“ an der Dieselstraße. „Preis-Leistung einfach super, der Geschmack einzigartig“, schreibt eine Leserin. Und weiter: „Im Sommer dort zu sitzen, mit einem Bier aus Italien oder einem Eistee, lässt einen kurzzeitig in Italien sein.“ Sie selbst komme aus Italien und sagt, dass es keine bessere Pizza in Wolfsburg gebe.

Meynum Pizza ist bei Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern beliebt

Viele stimmen ihr zu, andere wiederum haben ihre Lieblingspizza im „Pizzawald“ in der Poststraße in Wolfsburg gefunden. Auch „Meynum Pizza and Coffee“ am Detmeroder Markt in Wolfsburg soll laut vielen Leserinnen und Lesern leckere Pizza anbieten. Ein Leser schreibt: „Die beste und authentischste Pizza in Wolfsburg.“ Andere ergänzen: „Super Teig, gute Zutaten, gebacken im Holzofen. Und das Ganze noch zu einem fairen Preis!“ oder „Alleine der Teig aus dem Holzofen und die frischen Zutaten, sehr, sehr lecker. Für mich persönlich überzeugt die Qualität der Produkte und, dass es kein Massenprodukt wie von einer Pizza-Kette ist.“

Ein anderer Pizza-Liebhaber schwärmte per Mail: „Der Pizzateig ist einfach unvergesslich lecker, wie in Italien. Sehr locker, nicht zu fest, in der Mitte schön dünn. Kein Vollkornteig, aber das Mehl ist wohl etwas gröber als bei anderen Pizzabäckern. Der mit Holz beheizte Ofen bringt zusätzliches, köstliches Aroma in die Pizza.“ Hier sind wahre Pizza-Kenner am Start!

In Wolfsburg gibt es viele Lieblingspizzen

Auch die Pizzen von „Casetta Calabrese“ in Bergfeld, „Casa Mia“ in Fallersleben, „Real Italy Pizzeria“ in der Alessandro-Volta-Straße oder vom Pizzawagen „Altri Sapori“ in der Laagbergstraße sowie „Mit Absicht lecker: Mamma Mia da Aldo“ in Ehmen werden vielfach von unseren Leserinnen und Lesern gelobt. „‘Mit Absicht lecker‘ ist für mich der Benchmark und alle anderen müssen sich daran messen“, schreit ein Nutzer auf Facebook.

In den Sozialen Medien und in den Mails häufen sich zudem die Komplimente zu den Pizzen von „Marys Catering“, „Trattoria und Eiscafé Levis“. Aber auch die Pizzen von „Conca D‘oro“ im Anemonenweg, „Mastro Pino Steinofen Pizzeria“ oder „Catrineros Streetfood“ gehören bei vielen Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern zu den Lieblingen.