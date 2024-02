Wolfsburg. Auf der Jagd nach Wolfsburgs Top-Kaffee: Wo trinken Sie am liebsten Kaffee? Teilen Sie Ihren Geheimtipp!

Unsere Redaktion sucht den leckersten Kaffee: Wo kann man den leckersten und besten Kaffee in Wolfsburg trinken? Das wollen wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen.

Er ist Wachmacher, bringt viele über den Tag und wird häufig als das „schwarze Gold“ bezeichnet. Kaffee. Das womöglich beliebteste Heißgetränk in Deutschland. Nicht nur in Cafés oder Restaurants, auch zu Hause wird der Kaffee genossen. Viele besuchen gar Barista-Kurse und kaufen sich Siebträgermaschinen, um den Kaffee-Genuss zu perfektionieren.

Aber wie und vor allem wo trinken Sie Ihren Kaffee in Wolfsburg am liebsten? Kaffee mit viel Milch? Oder Latte Macchiato mit einem bestimmten Geschmack – Karamell, Mandel oder Pistazie? Und wie schaut‘s mit einem Espresso oder Cappuccino aus? Muss das „schwarze Gold“ eher stark oder milder sein? Und welche Tassengröße ist am besten geeignet für den perfekten Wachmacher? Fakt ist: Kaffee-Liebhaber haben ihre ganz eigenen und individuellen Vorlieben. Über Geschmack lässt sich also bekanntlich streiten.

Beliebtester Kaffee in Wolfsburg: In Äthiopien entstanden, in Wolfsburg genossen?

Seinen Ursprung hat der Kaffee in Äthiopien. Das Land gehört laut Coffeecircle zu den größten Kaffee-Exporteuren der Welt. Neben Gemüse, Ölsaaten, Blumen und Vieh zählt der Kaffee zu den wichtigsten Export-Gütern Äthiopiens. Kein Wunder also, dass sich die Einheimischen vor allem auf dem Land dreimal am Tag treffen, um bei der Kaffeezeremonie gemeinsam ihren Kaffee zu genießen.

Aber welcher Kaffee trifft den Geschmack vieler Wolfsburgerinnen und Wolfsburger? Das wollen wir von Ihnen wissen! Gibt es den besten Kaffee in einem Wolfsburger Café? Oder lieben Sie den Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato und Co. von einem Fast-Food-Restaurant oder einem Imbiss? Schreiben Sie uns, wo Sie am liebsten Ihren Lieblings-Kaffee bestellen.

Schreiben Sie uns: Wo gibt es den leckersten Kaffee in Wolfsburg?

Für unsere Recherche suchen wir nun also Ihren leckersten Kaffee in Wolfsburg. Schicken Sie uns dafür gern eine Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de. Bis zum 16. Februar nehmen wir die Antworten entgegen!