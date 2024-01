Wolfsburg. In der zweiten Hälfte des Jahres locken Sommer- und Winter-Events rund um Kultur, Familie, Auto und Kulinarisches. Der Überblick.

Auch im Sommer geht’s in Wolfsburg hoch her: Mit dem 7. Regionalen Musikfest geht eine echte Neuerung an den Start: Zum ersten Mal treten in der VW-Stadt zwischen 10 und 22 Uhr auf diversen Bühnen in der gesamten Innenstadt und am Schloss Musikgruppen am Samstag, 15. Juni, auf. „Sommer, Sonne, Urlaub“ – mit dem Slogan wird am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juni, zum entspannten Verweilen mitten in die Porschestraße eingeladen. Im Biergarten des Hallenbades wird am Freitag zuvor, 20. Juni, mit einem internationalen Familienfest der Weltflüchtlingstag begangen. Jazz- und Bluesfreunde können sich in diesem Jahr auf das 25. Jubiläum der traditionellen Konzertreihe „Jazz & more“ in der Wolfsburger Innenstadt freuen. Vom 29. Juni bis zum 3. August präsentiert die WMG jeden Samstag kostenfreie Live-Musik auf der Bühne auf dem Hugo-Bork-Platz.

Das ist im Juli los:

Unter dem Motto „Coming Home - Reloaded“ findet das legendäre GTI-Treffen in Zusammenarbeit mit der Autostadt vom 26. bis 28. Juli rund um das Stadion des VfL Wolfsburg statt. Neben Fahrzeugpräsentationen, Bühnenshows und Clubtreffen wird es zahlreiche weitere Aktionen und Überraschungen für die GTI-Fans geben.

Beim GTI-Treffen in der Wolfsburger Autostadt sind immer viele spannedne Fahrzeuge zu entdecken (Archivbild). © regios24 | Helge Landmann

Was im August interessant ist:

Am 23. und 24. August sowie am 30. und 31. August erwartet Kinofans wieder das Open-Air-Kino am Allersee. Ebenfalls auf Wolfsburgs beliebtesten Freizeitgewässer geht die 5. Auflage des Drachenboot Cups über die Bühne. Vom 31. August bis 1. September liefern sich die Teams aus nah und fern wieder spannende Wettkämpfe, dazu wird ein buntes Rahmenprogramm geboten.

Im September nicht verpassen:

Für Mitte September ist „klein & fein – Schönes für den Herbst“, eine Wiederauflage des Marktes auf der Burg Neuhaus, terminiert. Der 8. September ist der Tag des offenen Denkmals. Der Weltkindertag am 21. September wird mit Aktionen in der Fußgängerzone und unter dem Glasdach gebührend gefeiert. Unter dem Motto „Unkraut vergeht nicht – 25 Jahre Anschiss“ gastiert „Ausbilder Schmidt“ am Donnerstag, 26. September, um 20 Uhr mit seinem Jubiläumsprogramm im Hallenbad. Von Freitag, 27. September, bis Mittwoch, 2. Oktober, bietet das

bayerische Spezialitäten, musikalische Unterhaltung und Aktionen unterm Glasdach in der Porschestraße. Am 29. September findet zudem ein verkaufsoffener Erlebnissonntag in der Innenstadt statt.

Das findet im Oktober statt:

50 Jahre Städtische Galerie werden im Oktober gefeiert. Am 24. Oktober gibt es aus Anlass des „Tages der Bibliotheken“ Aktionen und Veranstaltungen in der Stadtbibliothek.

Im November interessant:

Kleine Impression vom Street Food Festival in Wolfsburg (Archivbild). © regios24 | Helge Landmann

Kulinarische Vielfalt bei stimmungsvoller Musik bietet das Street-Food-Festival in der Porschestraße von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. November, zudem sind am Sonntag die Geschäfte geöffnet. Kinder aufgepasst: Am Mittwoch, 13. November, um 17.30 Uhr stoppen die „Heavysaurus“ noch einmal auf ihrer „Pommesgabel-Tour“ in der VW-Stadt: Die Show geht im Hallenbad – Kulturzentrum am Schachtweg über die Bühne.

Spannend im Dezember:

Der Weihnachtsmarkt in der Porschestraße war 2023 ein Publikumsmagnet (Archivbild). © Wolfsburg | WMG Wolfsburg

Von Montag, 25. November, bis zum 29. Dezember findet der Weihnachtsmarkt 2024 statt, dann sind Genuss und gemütliches Beisammensein in weihnachtlicher Atmosphäre in die Porschestraße möglich. In der Autostadt wird die Winterwunderwelt wohl ab Freitag, 29. November, bis weit in den Januar hinein offeriert. Einen Adventsflohmarkt bietet die Stadtbibliothek zusammen mit dem Bläserkreis am 30. November an der Christuskirche.

