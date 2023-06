Wolfsburg feiert den Weltflüchtlingstag

Die Gründe für Flucht und Migration sind so vielfältig wie die Menschen, die aus anderen Ländern nach Wolfsburg kommen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Wolfsburg. Den diesjährigen Weltflüchtlingstag stellt die Stadt daher unter das Motto „Nicht ohne Grund“. Am Dienstag, 20. Juni, wird er mit einem Familienfest im Hallenbad-Biergarten unter Federführung des Integrationsreferates und mit Unterstützung der IG Metall gefeiert. Um 15 Uhr wird das Fest durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann und Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration, eröffnet.

Ort des Zusammenkommens und des interkulturellen Austauschs

„Wir sind stolz darauf, eine Stadt zu sein, die Menschen aus verschiedenen Kulturen und Ländern willkommen heißt. Diese Vielfalt bereichert uns und macht Wolfsburg zu einem Ort des Zusammenkommens und des interkulturellen Austauschs“, sagt Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

„Heute feiern wir nicht nur den Weltflüchtlingstag, sondern auch das große Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Integration von Geflüchteten einsetzen und das Engagement der Menschen, die hier ihren Neustart machen. Keiner verlässt gerne sein Land, seine Heimat, seine Familie: Es gibt immer einen Grund. Nicht nur wir als Gemeinschaft können dazu einen Beitrag leisten, sondern auch die Menschen, die zu uns kommen, können und sollen sich aktiv mit einbringen in unsere Stadtgesellschaft. Je besser das allen gelingt, desto mehr gelingt auch eine lebendige Demokratie in

dieser Stadt“, ergänzt Stadträtin Iris Bothe.

Videoprojekt des Instituts für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation

Auf der Bühne erwartet die Gäste ein interreligiöses Gebet und ein internationales Programm mit Musik, Tanz und Theater. An Ständen präsentieren sich Vereine und Verbände mit ihren Angeboten und Aktionen wie Kinderschminken, Mal- und Bastelaktionen oder einem Glücksrad, teilt die Stadt mit. Auch internationale Köstlichkeiten können probiert werden.

In den Tagen vor dem 20. Juni veröffentlicht die Stadt Wolfsburg auf ihren Social-Media-Kanälen eine Kampagne mit Videos, in denen Wolfsburger und Wolfsburgerinnen – die einst aus einem anderen Land nach Deutschland geflüchtet sind – ihre Gründe dafür erläutern. Die Videos stammen aus einem Projekt des Instituts für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS), bei dem Wolfsburger und Wolfsburgerinnen mit Migrationshintergrund in Video-Interviews ihre Lebensgeschichte erzählen. Damit werde das Stadtarchiv mit Informationen aus erster Hand rund um die Themen Flucht, Migration und Integration ergänzt.

Interessierte Wolfsburger und Wolfsburgerinnen mit Migrationsgeschichte können sich weiterhin dafür beim IZS melden: Telefon (05361) 275736 oder per E-Mail an aleksandar.nedelkovski@stadt.wolfsburg.de.

