Das 7. Regionale Musikfest findet 2024 in Wolfsburg statt

„Ohren auf – so klingt die Region“ – unter diesem Motto wird die Stadt Wolfsburg am 15. Juni 2024 das 7. Regionale Musikfest ausrichten. Musiker aller Musikrichtungen und aller musikalischer Formationen, die ihren Wohnsitz in Wolfsburg oder der Region Braunschweig haben, können sich einem großen Publikum präsentieren. Eine Anmeldung ist bis Sonntag, 31. Dezember, möglich. Wie die Stadt Wolfsburg berichtet, kann der Anmeldebogen entweder online auf der Website www.kontaktstelle-musik.de ausgefüllt oder per Post zugeschickt werden.

Symbolisch wurde am Sonntag, 1. Oktober, der Staffelstab vom Austragungsort des jüngsten Musikfestes an den des nächsten übergeben. Die Staffelstabübergabe fand im Rahmen des Abschlusskonzertes des YOUNG- CLASSIC-MASTER Kurses im Schloss Wolfsburg statt. Stefan Scheele, stellvertretender Landrat des Landkreises Goslar, und Marleen Mützlaff, Fachbereichsleiterin Kultur der Stadt Goslar, haben den Staffelstab im Namen der Stadt und des Landkreises Goslar an den Ratsvorsitzenden der Stadt Wolfsburg, Ralf Krüger, übergeben.

Das 7. Regionale Musikfest steht unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dennis Weilmann und wird konzeptionell und organisatorisch federführend von der Kontaktstelle Musik Region Braunschweig gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg und in Zusammenarbeit mit der Musikschule der Stadt Wolfsburg sowie der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) ausgerichtet. Bei der Wahl der Spielstätten werden die kulturellen und touristischen Besonderheiten der Stadt berücksichtigt, sodass neben etablierten Veranstaltungsorten wie dem Scharoun Theater, dem Hallenbad und großen Open-Air-Bühnen auf Plätzen und Wiesen auch besondere Orte wie das Planetarium, das Kunstmuseum oder Ladenlokale bespielt werden. Platzkonzerte, Straßenmusik und Walk Acts bereichern das Fest und schaffen eine Verbindung zwischen den Spielorten.

red

