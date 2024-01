Wolfsburg. In den ersten Monaten 2024 ist allerhand los - Familien-Veranstaltungen, Kultur, Sport, Entspannung. Hier finden Sie einen Überblick.

Von wegen Langeweile: Auf die Wolfsburger wartet im neuen Jahr ein wahrer Veranstaltungsmarathon, der neben Altbewährten wie dem „Tag der Architektur“ (30. Juni), Action, Spiel, Spaß und Spannung – beispielsweise beim kunterbunten Kindersamstag am 4. Mai in der mittleren Porschestraße – auch Neuerungen wie das abendliche Erlebnisprogramm „Nachts im Schloss Fallersleben“ mit Führungen und Spielen für die ganze Familie enthält. Pickepackevoll sind der Event-Kalender der jeweiligen Veranstalter, wie beispielsweise der Autostadt, der Historischen Museen, des Kulturwerkes, der Wirtschaft- und Marketing-Gesellschaft oder des Kulturzentrums Hallenbad.

Das ist im Februar los:

Los geht’s im Februar mit Gayle Tufts. „Please don´t stop the music“, heißt das Programm der stimmgewaltigen, charmanten amerikanische Entertainerin, welches am Freitag, 16. Februar, um 20 Uhr im Hallenbad gezeigt wird. Aus seinem Buch „Älternzeit“ liest Jan Weiler am Donnerstag, 22. Februar, ebenda. Das Planetarium lädt am Freitag, 23. Februar, um 17.30 Uhr zum Ausflug in das Land der Träume, zu dem Giorgio Claretti Klavierballaden unter Sternen darbieten wird. „Gänsehaut-Garantie unter Niedersachsens größter Sternenkuppel“, heißt es, bei dem auch der Sternenprojektor zum Einsatz kommen wird.

Das ist im März geplant:

Am 1. März wird in der Bürgerhalle im Rathaus A die Ausstellung „Mütter des Grundgesetzes“ des Gleichstellungsreferats in Kooperation mit dem Stadtjugendring und den Soroptimistinnen Wolfsburg eröffnet. Neue Geschichten aus der Haifischbar“ erzählen die Mitglieder des Maritimen Chors Wolfsburg am Samstag, 2. März, und am Sonntag, 10. März, jeweils um 15 Uhr auf der großen Bühne des Hallenbades. Der beliebte Bilderbuchsonntag für Kinder und ihre Familien findet vor und im Alvar-Aalto-Kulturzentrum am 3. März in der Zeit von 11 bis 16 Uhr statt: Es gibt kostenlose Lesungen, Filmvorführungen und Kreativaktionen rund ums Bilderbuch. Am Samstag, 16. März, hält Katja Seidel um 16 Uhr im Planetarium einen Vortrag mit dem Titel „Auf Polarlichtjagd im hohen Norden“.

Im März nicht verpassen:

Der „Frühling erwacht“ auch schon im März in der Autostadt: Am Mittellandkanal verwandelt sich vom 16. März bis 1. April der Park in einen großen Garten voller frühlingshafter Überraschungen. Verschiedene Riesenostereier, aufblasbare Skulpturen, ein begehbares Gewächshaus mit frühblühenden und dürreresistenten Pflanzen sowie Gezwitscher zahlreicher Vogelarten aus aller Welt lassen den Frühling erwachen. Ein besonderes Highlight gibt es am Ostermontag, 1. April, mit einem Konzert der Philharmonia Frankfurt. Im Frühjahr wird die Autostadt zudem alle Sommerkonzerte präsentieren und den Ticketvorverkauf ankündigen.

Was im April lockt:

Weil August Heinrich Hoffmann, bekannt als Hoffmann von Fallersleben, am 2. April 1798 geboren wurde, wartet im April anlässlich seines 226. Geburtstages ein entsprechendes Programm auf die Besucher des gleichnamigen Museums. Am Samstag, 6. April, kommt das Spielmobil zur Saisoneröffnung unter’s Glasdach über dem Hugo-Bork-Platz. Ebendort können sich Weinliebhaber auf das Weinfest freuen, welches von Mittwoch, 24. April, bis Samstag, 27. April, in Zusammenarbeit mit den fünf Winzerfamilien aus Rheinhessen stattfindet. Schon am Wochenende zuvor, nämlich am Samstag, 20. April, ist bei der Musikschule und ihren Zweigstellen der Tag der offenen Tür.

Highlights im Mai:

Der Wonnemonat Mai wartet mit weiteren Highlights auf: Neben dem kunterbunten Kindersamstag, für den die WMG die mittlere Porschestraße in eine große Spielwiese mit zahlreichen Mitmach-Stationen und einer großen Tombola für den guten Zweck verwandelt, findet vom 3. bis 12. Mai das Schützenfest im Allerpark statt. Anlässlich des Gedenktags an die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 findet am Dienstag, 7. Mai, um 19 Uhr eine Lesung mit Anna Haentjens „mit Ringelnatz“ in der Stadtbibliothek statt. Vom 17. bis zum 31. Mai finden die Wochen der Wolfsburger Vielfalt und Toleranz statt, diese werden am Freitag, 17. Mai, im Hallenbad Kulturzentrum am Schachtweg eröffnet. Am 31. Mai wird Streetkick in der Fußgängerzone geboten. Weil am 19. Mai Internationaler Museumstag ist, gibt es an dem (Pfingst-)Sonntag Führungen und Aktionen in den Sonderausstellungen des Hoffmann-von-Fallersleben-Museums und des Stadtmuseums am Schloss. Und damit nicht genug findet rund ums Schloss Fallersleben am Sonntag, 26. Mai, auch noch „Claras Kräutermarkt“, ausgerichtet vom Kultur- und Denkmalverein Fallersleben, statt.

Was im Juni stattfindet:

Die diesjährige Internationale Sommerbühne 2024 des Kulturwerks im M2K am Schloss Wolfsburg geht vom 31. Mai bis zum 9. Juni über die Bühne. Am Samstag, 1. Juni, veranstaltet die WMG die beliebte Auto- und Zweiradmeile in der Wolfsburger Innenstadt. Neue Ausstellungsstücke und Mitmach-Aktionen rund um das Thema Mobilität garantieren Spaß für die ganze Familie. Zum beliebten „Rudelsingen“ mit Simon Bröker und Maximilian Saul können sich sangesfreudige Menschen am Dienstag, 11. Juni, um 20 Uhr im Hallenbad-Kulturzentrum am Schachtweg einfinden.

