Wolfsburg. Wer für die Wolfsburger samt Familie auf Auslandseinsatz geht, muss auf nichts verzichten. Etwas Eigeninitiative braucht es aber schon.

Volkswagen ist ein globaler Konzern. Wer was werden will beim Autobauer, der muss schon Auslandserfahrung vorweisen können. Die Chancen sind gewaltig, denn Volkswagen ist weltweit in allen relevanten Märkten präsent. Allein die Volkswagen Group, also die Kernmarke, hat über 114 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und 10 Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Eine Sonderrolle nimmt dabei China ein, das eine entscheidende Bedeutung für die Wolfsburger genießt. Wer dort für VW als „Expat“ (eigentlich: Expatriat) arbeitet, der vermisst bisweilen Dinge, die in Deutschland selbstverständlich sind.