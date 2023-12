Wolfsburg. Die niederländische Nationalmannschaft hat für die Fußball-Europameisterschaft Wolfsburg als Standort ausgewählt und wohnt im Ritz-Carlton.

Tolle Nachricht für alle Fußballfans: Die niederländische Nationalmannschaft bezieht während der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) ihr Quartier in Wolfsburg. Das gab der niederländische Fußball-Verband am Mittwoch bekannt.

Die Niederländer werden während ihrer Zeit in Wolfsburg im Fünf-Sterne-Hotel Ritz-Carlton in der Autostadt wohnen und im AOK-Stadion trainieren, der Heimstätte der VfL-Frauen und der U19 des VfL Wolfsburg.

Niederländische Nationalmannschaft trainiert während Fußball-EM in Wolfsburg

„Die Kombination aus Hotel und Trainingsanlage passt perfekt zu unseren Wünschen“, wird Nationaltrainer Ronald Koeman in einer Pressemitteilung zitiert. „Da wir die Räumlichkeiten des VfL Wolfsburg nutzen können, verfügen wir über ein Trainingszentrum, das allen modernen Anforderungen gerecht wird. Ich persönlich finde es wichtig, dass man ein gutes Gefühl in seinem Basislager hat. Während eines Turniers ist man fünf Wochen lang eng miteinander verbunden, daher ist die gemeinsame Atmosphäre sehr wichtig. Ein gutes Hotel hilft dabei“, so Koeman, der 1988 mit den Niederlanden den EM-Titel in Deutschland gewann.

Wiedersehen mit Ex-VfL-Stürmer Wout Weghorst

Für Stürmer Wout Weghorst, der für die TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga spielt, ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der Stürmer spielte von 2018 bis 2022 für den VfL und erzielte in 118 Partien 59 Tore, bevor er zum FC Burnley in die englische Premier League wechselte. Möglich auch, dass der Ex-VfLer Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) zum Kader gehört und nach Wolfsburg zurückkehrt. Trainer der Niederländer, die aufgrund ihrer Trikotfarbe auch gerne „Oranjes“ genannt werden, ist seit Januar 2023 Ronald Koeman. Sein Vorgänger war Louis van Gaal, der sich in Deutschland vor allem als Trainer des FC Bayern München einen Namen gemacht hatte.

Um diesen Pokal geht‘s: Bondcoach Ronald Koeman will mit der niederländischen Nationalmannschaft den EM-Titel gewinnen. Das Team breitet sich in Wolfsburg auf die Gruppenspiele vor. © AFP | ODD ANDERSEN

Niederländische Nationalelf reist von Wolfsburg aus nach Hamburg, Leipzig und Berlin

Die Niederlande treffen am 16. Juni (15 Uhr) in Hamburg auf den Play-off-Sieger A (Polen, Estland, Wales oder Finnland), am 21. Juni in Leipzig auf Frankreich und am 25. Juni in Berlin auf Österreich. In der EM-Qualifikation landeten die Niederlande in der Gruppe B hinter Frankreich auf Platz 2 und ließen Griechenland, Irland und Gibraltar hinter sich.

Im Wolfsburger AOK-Stadion, wo sonst die VfL-Frauen um Kapitänin Alexandra Popp auflaufen, wird sich die niederländische Nationalmannschaft auf ihre Gruppenspiele bei der Fußball-EM vorbereiten. Von Wolfsburg aus reisen die Niederländer nach Hamburg, Leipzig und Berlin. © Sport | Darius Simka

Die „Oranje Elftal“ gilt traditionell als starke Mannschaft. 1988 gewannen die Niederländer in München das EM-Finale mit 2:0 gegen die Sowjetunion. 1974 (gegen Deutschland), 1978 (gegen Argentinien) und 2010 (gegen Spanien) verlor die Mannschaft jeweils das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Bei der WM 2014 reichte es für Platz 3. Außerdem sicherten sich die Niederländer drei Bronzemedaillen bei Olympischen Spielen (1908, 1912 und 1920). Auch 2024 zählt die Mannschaft von Ronald Koeman zum erweiterten Favoritenkreis.

Niederländische Nationalelf zählt zum Favoritenkreis bei der EM

Rekord-Nationalspieler ist Wesley Sneijder mit 134 Einsätzen, gefolgt von Edwin van der Sar (130) und Frank de Boer (112). Die bekanntesten Spieler aus dem aktuellen Kader sind neben Weghorst noch Virgil van Dijk (FC Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Xavi Simons (RB Leipzig), Matthijs de Ligt (Bayern München), Frenkie de Jong (FC Barcelona) und Donyell Malen (Borussia Dortmund).

Das Eröffnungsspiel der Euro 2024 zwischen Deutschland und Schottland findet am Samstag, 14. Juni, (21 Uhr) in München statt. Das Finale ist am 14. Juli in Berlin. Vom VfL Wolfsburg machen sich folgende Spieler Hoffnung auf eine EM-Teilnahme: Jonas Wind und Joakim Maehle (beide Dänemark), Lovro Majer (Kroatien), Koen Casteels und Aster Vranckx (beide Belgien), Cedric Zesiger (Schweiz), Vaclav Cerny (Tschechien) und Patrick Wimmer (Österreich).