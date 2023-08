Wolfsburg Massagen, Sauna, Peeling - in Wolfsburg gibt‘s verschiedene Adressen, wo Wellness-Fans dem Alltagsstress entfliehen können. Eine Übersicht.

Foto: John Stephens / Iris and Light

Im Kraftwerk-Spa im The Ritz-Carlton, Wolfsburg gibt es verschiedene Angebote, wie beispielsweise Dampf- und Fußbäder, Gesichtsbehandlungen, Körperpeeling, Maniküren und Pediküren, Massagen oder Paraffin-Handbehandlungen.

Wellness und Freizeit Mieses Wetter und Urlaub daheim: Spas in Wolfsburg

Ein Blick nach draußen und man fühlt sich als wäre man mitten im Herbst. Grau, verregnet und kalt. Um im Sommer dennoch abzuschalten und dem Alltagsstress zu entfliehen, gibt es auch in Wolfsburg viele Möglichkeiten. Wie wäre es mit einem Ausflug ins Spa? Massagen, Sauna und Kosmetik - eine willkommene Abwechslung im nassen Sommer. Klingt fast wie Urlaub! Wir liefern eine Übersicht, welche Spas es in Wolfsburg gibt.

Ein Tag Urlaub gefällig? Dann ab ins Kraftwerk-Spa im The Ritz-Carlton, Wolfsburg. Täglich von Montag bis Freitag können Spa-Besuchende im Ritz-Carlton von 6 bis 22 Uhr zwischen verschiedenen Angeboten wählen. Darunter beispielsweise Dampf- und Fußbäder, Gesichtsbehandlungen, Körperpeeling, Maniküren und Pediküren, Massagen oder Paraffin-Handbehandlungen. Ein Termin ist erforderlich. Aber auch verschiedene Räumlichkeiten tragen zu einem abwechslungsreichen Spa-Besuch in Wolfsburg bei. So gibt es beispielswesise den Floating-Pool im Freien, einen Entspannungsraum, eine Sauna oder auch einen Fitnessbereich. Mehr Infos gibt es auf der Webseite des Ritz-Carltons.

Adresse: Parkstraße 1, 38440 Wolfsburg

„Entspannen, erfrischen, ausbalancieren“ - im Askero Day Spa in Wolfsburg soll das für jeden möglich sein. Und das wird beim Blick auf die Wellnesspakete sichtbar. Egal ob für Männer mit Hangover nach einer wilden Partynacht, für Dates als Paare oder Freundinnen oder einfach für Wellness-Liebhaber - hier werden viele Wünsche berücksichtigt. Da gibt es in einem Paket beispielsweise Gesichts- und Kopfmassagen sowie Rücken- und Nackenmassagen, im anderen gibt es intensive Ganzkörper-Sportmassagen oder Spa-Pediküre - um nur ein paar Beispiele zu nennen. „Ob hawaiianische Massage, türkisches Hamam, russische Banja-Zeremonie oder exotische Wellnessangebote, bei uns finden Sie all das und noch viel mehr, ohne dafür Urlaubskataloge wälzen oder einen Flug buchen zu müssen“, heißt es auf der Webseite des Askero Day Spas, das sich im Badeland befindet.

Tageskarten für Sauna- und Badelandschaft sind in den Paketen immer inbegriffen. Geöffnet ist es montags und Mittwoch bis Samstag von 10 bis 20 Uhr. An Sonntagen gibt es Massagen und Anwendungen von 10 bis 18 Uhr und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Mehr Infos finden Sie auf der Homepage des Askero Day Spas.

Adresse: Allerpark 4, 38448 Wolfsburg

Salzgrotte in Wolfsburg: Von Klangkonzerten bis Traumreisen

Waren Sie schon einmal in einer Salzgrotte? Sani Sunt, die Salzgrotte mit Klang wird als Wohlfühlort zum Abschalten und Durchatmen angepriesen. Ungefähr 30 Tonnen Salz sollen mit ihren spielerischen Lichtquellen und einem zart plätschernden Gradierwerk - eine Anlage, die bei der Salzgewinnung aus Sole der Erhöhung der Salzkonzentration und der Qualitätsverbesserung des gewonnenen Salzes dient - für Wohlfühlen sorgen. Gäste können zwischen verschiedenen Angeboten wählen. Klangmassagen, die im Meeresklima der Salzgrotte stattfinden, sollen beispielsweise harmonisierend für Körper, Geist und Seele wirken. Eine solche 60-minütige Massage soll den Gästen helfen, Stress abzubauen und Blockaden zu lösen. Außerdem soll ihnen erleichtert werden, körperlich und mental loszulassen und ureigene Selbstheilungskräfte zu mobilisieren.

Auch werden 60-minütige Klangkonzerte angeboten, die zur Tiefenentspannung beitragen können. Apropos Entspannung: Für Kinder können Traumreisen, auch als Fantasiereisen bekannt, gebucht werden.

In der Salzgrotte können Besucherinnen und Besucher entspannen. Chefin Angelika Wojcicki macht es vor. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Noch bis ungefähr Ende August wird die Salzgrotte renoviert - geöffnet ist sie aber trotzdem. „Wir wollen frischen Wind in die Salzgrotte bringen. Drinnen haben wir zum Beispiel frisches Salz aufgestockt, ich habe verschiedene Umschulungen gemacht. Ich freue mich darauf, wenn alles fertig ist“, sagt die Inhaberin Angelika Wojcicki. Nach der Renovierung werde die Salzgrotte dann nicht nur eine neue Webseite bekommen, sondern auch einen neuen Namen tragen: SalzWilla.

Geöffnet ist die Salzgrotte Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch von 15 bis 19 Uhr, Freitag von 15 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr. Kindersitzungen finden Dienstag um 9 und 16 Uhr, Donnerstag um 9 Uhr, Mittwoch und Freitag um 16 Uhr und Samstag um 10 und 11 Uhr statt. Weitere Infos gibt es auf der Webseite der Salzgrotte SaniSunt.

Adresse: Saarstraße 27, 38440 Wolfsburg

hefin Angelika Wojcicki sitzt mit Klangschalen in der Salzgrotte. Foto: Sebastian Priebe / Wolfsburg

Massageliegen und verschiedene Saunen im Hotel an der Wasserburg

Die Seele baumeln lassen könne Spa-Liebhabende auch im Hotel an der Wasserburg in Wolfsburg. Das dortige Wellnessprogramm hat verschiedene Saunen zu bieten, wie etwa eine Infrarot-, Dampf- oder Finnische Sauna. Auch Gesichtsbehandlungen und verschiedene Massageanwendungen - unter anderem eine Hydrojet-Massageliege - werden angeboten. Wer Wellness lieber mit seinen Liebsten genießen möchte, kann auch das Paket für Freundin-, Partner- und Mädels-Wellness buchen. Auch für frischgebackene Eltern gibt es ein Wellnesspaket, das „Mami oder Papi and Me Packet“. Und wem die zweieinhalb Stunden nicht reichen, kann sich auch direkt ein Wellness-Wochenende buchen. Cool: Auch Junggesellenabschiede können für maximal 18 Personen im Wellnessbereich stattfinden. Weitere Infos gibt es auf der Webseite des Hotels.

Öffnungszeiten können variieren, daher bittet das Wellness- und Seminarhotel vorher um Kontaktaufnahme.

Adresse: An der Wasserburg 2, 38446 Wolfsburg

Die Liste beruht nicht auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Auswahl der Redaktion. Ihr Lieblingsspa in Wolfsburg ist nicht dabei? Dann melden Sie sich gern und schreiben eine Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de

