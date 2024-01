Wolfsburg. In der Lindenstraße ist es am Mittwoch zu der Unfallflucht gekommen. Der Wagen einer 62-Jährigen ist beschädigt. Wer war der Verursacher?

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag in der Lindenstraße im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde ereignete. Es entstand leichter Sachschaden.

Am frühen Mittwochnachmittag befuhr eine 62-jährige mit ihrem Pkw Kia die Lindenstraße vom Flockenweg kommend in Richtung der Straße Mühlenbusch, berichtet die Polizei. Nach wenigen Metern hielt die Fahrerin an, da sie nach links auf ein Grundstück fahren wollte. In diesem Moment näherte sich ein heller Pkw, der an dem haltenden Kia links vorbei fuhr und diesen dabei beschädigte. Der Fahrer stieg zunächst aus und rief der 62-Jährigen etwas zu, was sie jedoch nicht verstand.

Verursacher soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und einen Vollbart getragen haben

Die Kia-Fahrerin entgegnete, dass sie die Polizei rufen wolle, woraufhin sich der unbekannte Fahrer in seinen Pkw setzte und Richtung Mühlenbusch davon fuhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Pkw um ein helles, älteres VW-Modell mit Wolfsburger Kennzeichen. Der Fahrer war etwa 30 Jahre alt, hatte längere dunkle Haare und einen Vollbart und trug eine Mütze. Er war bekleidet mit einer dunklen Winterjacke und sprach deutsch ohne Akzent. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Pkw oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter (05363) 809700 zu melden.

