Wolfsburg. Die unbekannten Täter brachen in der Nacht zu Montag in ein Friseurgeschäft in der Wolfsburger Laagbergstraße ein. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in Wolfsburg in ein Friseurgeschäft eingebrochen. Wie die Polizei Wolfsburg berichtet, hörte eine Anwohnerin gegen 01.32 Uhr in der Laagbergstraße aus einem Friseurgeschäft laute Geräusche und verständigte umgehend die Polizei. Als die Beamten wenig später eintrafen, stellten diese eine beschädigte Fensterscheibe an der Vorderseite des Geschäftes fest.

Nach bisherigen Ermittlungen schlugen die Täter mit einem bisher nicht bekannten Gegenstand die Fensterscheibe des Geschäftes ein und betraten dieses. Dort entwendeten sie eine Kasse mit Bargeld und entkamen in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 4646-0 zu melden.

red