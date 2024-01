Wolfsburg. Der neue Leiter der Städtischen Galerie im Schloss Wolfsburg plant in seinem Haus Umbauten. Das ist für das Jubiläumsjahr geplant.

„Eine eigene Sammlung bedeutet Verantwortung“, sagt Marcus Körber. Der neue Leiter der Städtischen Galerie in Wolfsburg hat sein Amt Anfang des Jahres von Susanne Pfleger übernommen, die nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand gegangen ist. Der neuen Verantwortung will Körber gleich einen besonderen Fokus verleihen: Das Jahr 2024, in dem die Galerie 50 Jahre alt wird, soll im Zeichen der Sammlung stehen.