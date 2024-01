Wolfsburg. Um Energie zu sparen, gingen 2022 auf zwei wichtigen Strecken die Lichter aus. Nun steuert die Stadt bei der Straßenbeleuchtung nach.

Als vor eineinhalb Jahren die Energiekrise ausbrach, entschied die Stadt Wolfsburg, die Straßenbeleuchtung auf zwei wichtigen Strecken fast komplett auszuschalten. Im Oktober 2022 gingen an der Braunschweiger Straße und an der Frankfurter Straße die Lichter aus. Nach einer kurzen Probephase wurde schon Anfang 2023 ein wenig nachgesteuert - und nun lenkt die Verwaltung ein und schaltet die Straßenlampen zeitweise wieder an. Dafür bleibt es woanders länger dunkel.

Von der 24/7-Abschaltung der Straßenbeleuchtung an den beiden Hauptverkehrsstraßen waren von vornherein die Kreuzungsbereiche und die Bushaltestellen ausgenommen. An den Auf- und Abfahrten der Frankfurter Straße in Höhe Westhagen/Laagberg war es nachts also nie dunkel.

Stadt Wolfsburg schaltete Straßenbeleuchtung teilweise wieder ein

Nach einer Testphase wurden dann Anfang des vergangenen Jahres aus Sicherheitsüberlegungen auf der Frankfurter Straße auch an den Auf- und Abfahrten zur Autobahn 39 die Lichter wieder eingeschaltet. Die restlichen, abgeschalteten Beleuchtungsanlagen wurden nicht verändert, weil nach Angaben der Stadt weitere Erfahrungen gesammelt und ausgewertet werden sollten.

Das ist nun passiert - mit einem interessanten Ergebnis: „Nach einer einjährigen Erprobung der ganznächtigen Abschaltung wurde nun die Situation seitens der Stadt neu bewertet“, teilte die Stadt diese Woche mit. „Auf Basis der Beobachtungen der Fachverwaltung sowie der Auswertung sämtlicher Rückmeldungen aus Politik und Bevölkerung führten insbesondere Blendungseffekte durch den Kraftfahrzeugverkehr aufgrund der vermehrten Nutzung des Fernlichtes zu einer geänderten Abwägung der Nutzerbedürfnisse.“ Wie berichtet, hatten sich Radfahrer über die schlechten Sichtverhältnisse in der Dunkelheit entlang der Braunschweiger Straße beschwert.

Jedenfalls entschied die Stadt: „Um die Sicherheit in den verkehrsstarken Zeiten zu verbessern, plant die Stadt aktuell die zeitweise Wiedereinschaltung der Straßenbeleuchtung der Braunschweiger Straße und der Frankfurter Straße.“ Vorgesehen ist derzeit eine abendliche Inbetriebnahme bis 22.30 Uhr. Morgens sollen die Anlagen demnach um 5.30 Uhr eingeschaltet werden. „Die Aktivierung dieses Teilnachtbetriebes ist für das erste Quartal 2024 vorgesehen, sobald die notwendigen technischen Umbauten fertig gestellt sind“, kündigte die Pressestelle an.

Radfahrer beschwerten sich über die komplett abgeschaltete Straßenbeleuchtung auf der Braunschweiger Straße. Die Sicht für sie ist in der Dunkelheit schlecht, auch durch blendende Autoscheinwerfer. (Archiv) © regios24 | Lars Landmann

Energieeinsparung durch Teilabschaltungen in Wolfsburg

Bereits im Dezember hatte die Stadtverwaltung weitere Maßnahmen zum Stromsparen durch weniger Beleuchtung auf Straßen und Wegen angekündigt. „Grundsätzlich bietet die Straßenbeleuchtung in Wolfsburg ein hohes Potential zur Energieeinsparung und damit auch zur Haushaltskonsolidierung. Nachdem bisher überwiegend der Ansatz der Dimmung der Straßenbeleuchtung im Nachtverlauf als Ziel angesetzt wurde, liegen seit der Energiekrise auch Erfahrungen mit Nachtabschaltungen vor“, erläuterte die Stadt.

„Im Ergebnis können durch Nachtabschaltungen erhebliche zusätzliche Energiemengen eingespart werden, aber es leidet auch die Nutzerqualität und das Sicherheitsgefühl. Daher wird jetzt ein neuer Versuch vorgenommen, Energie einzusparen und die Nutzerqualität nicht zu sehr einzuschränken“, erläuterte die Verwaltung. Erreicht werden soll das über Teil-Nachtabschaltungen, die sich auf Zeiten beschränken, in denen quasi keine Nutzung stattfindet.

Im Gewerbegebiet Heinenkamp gehen die Lichter aus

Um dazu weitere Erfahrungen sammeln zu können, kündigte die Stadt Wolfsburg damals an, zur Energieeinsparung in den Gewerbegebieten Heinenkamp I und II ab Montag, 11. Dezember, in Teilen der Nacht die Straßenbeleuchtung auszuschalten. Im Heinenkamp I wird die Straßenbeleuchtung zwischen 0.30 und 5.30 Uhr ausgeschaltet, im Heinenkamp II zwischen 22.30 und 5.30 Uhr.

„Für beide Bereiche wurden im Vorfeld die Sicherheitsaspekte, die technische Machbarkeit und die Wirtschaftlichkeit geprüft und berücksichtigt“, versicherte die Verwaltung. „So liegen die Abschaltzeiten innerhalb einer etwaigen Nachtschicht der ortsansässigen Unternehmen beziehungsweise berücksichtigen die Öffnungszeiten des örtlichen Nahversorgers.“ Gemeint ist damit der Kaufland-Einkaufsmarkt im Heinenkamp I.

Schon im Dezember kündigte die Stadt an: „Es wird aktuell geprüft, ob noch weitere Beleuchtungsanlagen teilabgeschaltet werden können. Diese könnten in naher Zukunft ebenfalls modifiziert werden, um einen weiteren aktiven Beitrag zum Klimaschutz durch Energieeinsparungen zu leisten.“

