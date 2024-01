Wolfsburg/Berlin. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Berlin und Wolfsburg ist derzeit beeinträchtigt. Züge halten aktuell nicht in Wolfsburg.

Aufgrund eines Polizeieinsatzes kommt es aktuell zwischen Wolfsburg und Berlin zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB). Dies vermeldet die Bahn via Twitter. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte eine Bahnsprecherin am frühen Samstagabend zudem, dass es wegen eines Polizeieinsatzes auf der Strecke - genau gesagt: in Nahrstedt in Sachsen-Anhalt - seit 18.05 Uhr zu Beeinträchtigungen kommt.

Und die sehen laut der Bahn-Sprecherin wie folgt aus: Aktuell werden die Bahnhöfe Berlin-Spandau, Stendal und Wolfsburg von ICE- und IC-Zügen der Deutschen Bahn, die zwischen Hannover/Wolfsburg und Berlin verkehren, nicht angefahren. Die Züge werden momentan über Magdeburg umgeleitet und verspäten sich um etwa 70 Minuten. Genauere Angaben zum Polizeiensatz kann die Deutsche Bahn nicht machen.

red