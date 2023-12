Wolfsburg. Stadt will Energie sparen und kündigt weitere Einsparungen an. Radfahrer klagen über Gefahren an Braunschweiger und Frankfurter Straße.

Noch viel, viel mehr Wolfsburger sollen nach dem Wunsch der Stadt aufs Rad umsteigen. Im Rahmen von Klimaschutz und der Mobilitätswende. Da kommt es bei Radfahrern, die schon das ganze Jahr über radeln, nicht gut an, dass an Hauptwegen wie denen an der Braunschweiger und der Frankfurter Straße im Rahmen der Energiekrise das Licht nächtens ausbleibt.