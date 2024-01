Wolfsburg. Die Bauern in Wolfsburg beteiligen sich an der bundesweiten Aktionswoche gegen geplante Kürzungen der Regierung. Das ist geplant.

Legen die Landwirte mit ihren Traktoren am Montag den Verkehr auf den Hauptverkehrsstraßen in Wolfsburg lahm? Seit Wochen formieren sich die Bauern-Proteste gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Auch viele Landwirte aus der VW-Stadt wollen sich beteiligen und mit ihren Treckern zur zentralen regionalen Kundgebung nach Braunschweig fahren. Was bisher geplant ist.