Wolfsburg. Für einen Monat öffnet ab Freitag die Winterwelt der Autostadt Wolfsburg ihre Türen. Neben vielen Klassikern gibt es auch Neuheiten.

Eislaufbahn, Schneewelt, Wintermarkt: Es sind die drei beliebten Klassiker, die seit vielen Jahren die Konstante der Autostadt-Winterwelt bilden. Auch in dieser Saison wird die Großveranstaltung im VW-Freizeitpark vom 8. Dezember bis zum 7. Januar (außer am 24. und 31. Dezember) vermutlich wieder Hunderttausende Besucher anziehen. Dieser Weihnachtsmarkt in Wolfsburg ist einer der beliebtesten in unserer Region. Und auch nach mehr als 20 Jahren haben die Macher es geschafft, wieder einige Neuheiten im Angebot unterzubringen. In unserer großen Übersicht finden Sie alle wichtigen Informationen zum einmonatigen Event am Mittellandkanal.

So groß ist das „Winterwunderland“ der Autostadt in diesem Jahr

Wenn ab Freitag, 8. Dezember, die Tore des „Winterwunderlands“ in der Autostadt für diese Saison öffnen, haben die Besucher Gelegenheit, sich auf 10.000 Quadratmetern Eventfläche zu vergnügen. Allein 4000 Quadratmeter davon nimmt die riesige Eisfläche ein, auf der die Menschen Schlittschuh laufen können. 1100 Quadratmeter groß ist die Schneewelt, auf der die Kinder herumtollen können. Dazu gibt es den Wintermarkt mit 26 Buden und vieles mehr.

Die vier Schornsteine des Kraftwerks erleuchten auch in diesem Jahr als wahrscheinlich größte Adventskerzen der Welt. © Autostadt | Gregor Schlaeger

Eislauffläche der Autostadt: Schlittschuhfahren auf 4000 Quadratmetern

Täglich zwischen 10 und 22 Uhr (außer am 24., 25. und 31. Dezember) haben Kufencracks die Möglichkeit, die Eislauffläche in der Autostadt zu befahren. Schlittschuhe können vor Ort zum Preis von vier Euro pro Paar in den Größen 26 bis 50 ausgeliehen werden. Auch Schließfächer gibt es. Als besonderes Highlight wird sonntags bis donnerstags von 16.30 bis 19.30 Uhr eine Eisdisco veranstaltet. Ein DJ sorgt für Partymusik, nimmt mögliche Musikwünsche der Besucher an, die dann begleitet von den Lieblingsbeats über das Eis gleiten können. Wie auch 2021 und 2022 wird die Fläche 4000 Quadratmeter groß sein. Die 2000 Quadratmeter große Eisfläche vor dem Porsche-Pavillon, die bis 2019 zum Bestandteil des Winter-Konzepts gehörte, ist auch in diesem Jahr nicht vorhanden, da auch die beliebten Eisshows aus Kostengründen abgeschafft wurden.

Wintermarkt: 26 Buden laden zum Shoppen und Verweilen ein

Wer nach oder vor dem Schlittschuhfahren eine Stärkung braucht, wird vermutlich auf dem Wintermarkt fündig. In 18 der 26 Buden gibt es Glühwein, Punsch, Feuerzangenbowle und zum Beispiel Gegrilltes, in weiteren 6 Buden verkaufen die Mitarbeiter Merchandising- und Geschenkartikel, und 2 Buden sind für den Schlittschuhverleih vorgesehen.

Wer sich in der Autostadt stärken möchte, findet auf dem Wintermarkt allerlei Kulinarik-Ideen. © Regios24 | Anja Weber

Außerdem können Kinder zwischen vier und zwölf Jahren das historische Karussell (aus dem Jahr 1965), das am Kunden-Center steht, ausprobieren. Ein heimeliges Gefühl gibt auch der 29 Meter hohe Weihnachtsbaum auf dem Piazza-Vorplatz. Die Fichte ist 9,5 Tonnen schwer. Lichterketten, Lampen und Scheinwerfer aus LED, die überall im Park verteilt sind, sorgen überdies für die atmosphärische Illumination des Winter-Events. Geöffnet haben die Buden des Wintermarkts montags bis freitags von 14 bis 22 Uhr und samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr.

Das historische Kinderkarussell wird auch in diesem Jahr wieder seine Runde drehen. © Regios24 | Helge Landmann

Schneewelt: Eine weiße Landschaft auf 1100 Quadratmetern

In diesen Breiten gibt es keine Schneegarantie. Eigentlich. Die Autostadt sorgt mit der 1100 Quadratmeter großen Schneewelt trotzdem dafür, dass die kleinsten Besucher rodeln, stapfen und bauen können. Keine 100 Meter entfernt wird der Schnee nämlich künstlich hergestellt und bei Bedarf in der Schneewelt abgeladen. So ist es für die Kinder möglich, den Walfischhügel mit einem vor Ort ausgeliehenen Schlitten hinunterzusausen oder in der Schnee-Spielzone Iglus zu bauen. Für die Vier- bis Zwölfjährigen öffnet die kleine weiße Landschaft täglich zwischen 12 und 20 Uhr.

Turmfahrt, Kettenkarussell, Lichterkugeln: Diese Angebote sind neu in diesem Jahr

Wer das Treiben in der Autostadt gerne mal von oben sehen möchte, für den ist die erstmalig angebotene „Turmfahrt im Lichterglanz“ eine Option. Während des Winterevents können Interessierte in Kleingruppen zu je sechs Personen täglich um 16 und 16.30 Uhr von der 48 Meter hohen Aussichtsplattform einen Blick auf das „Winterwunderland“ werfen. Wie die Autostadt schreibt, begeben sich die Gäste bei der einstündigen Führung mit einem Tourguide zunächst in die Parklandschaft. Bei einem Früchtepunsch gibt es Informationen zur Autostadt, dann geht es in die Höhe. Treffpunkt ist jeweils zehn Minuten vor Tourbeginn auf der Piazza. Erwachsene bezahlen zusätzlich zum Eintritt aufs Gelände 18 Euro, ermäßigt kosten die Tickets 15 Euro, Kinder bezahlen 12 Euro. Die Buchung erfolgt online oder am Welcome-Desk.

Wer an der erstmals angebotenen Turmfahrt teilnehmen möchte, kann das winterliche Treiben in der Autostadt aus 48 Metern Höhe beobachten. © Autostadt Wolfsburg | Matthias Leitzke

Neu ist in diesem Jahr auch das Kettenkarussell auf dem Piazza-Vorplatz. Kinder ab 10 Jahren dürfen auf ihm mehrere Runden drehen. Und: Neben den Lichterketten sind in diesem Jahr besondere Lichterkugeln im Park verteilt, die für eine schöne weihnachtliche Atmosphäre sorgen sollen.

Parkplätze an der Autostadt: Hier können Besucher parken

Östlich der Autostadt gibt es vier Park-Möglichkeiten für Besucher der VW-Themenparks. Alle Angebote sind 24 Stunden geöffnet. Der Kurzzeitparkplatz am Servicehaus kostet von 6 bis 18 Uhr 2 Euro pro Stunde, von 18 bis 6 Uhr 50 Cent pro Stunde. Die ein wenig weiter entfernt liegenden Parkplätze P1, P2 und P3 kosten von 6 bis 18 Uhr einen Euro pro Stunde und von 18 bis 6 Uhr ebenso 50 Cent pro Stunde. Hier gilt ein Tageshöchstpreis von 6 Euro. Sollten diese Plätze voll sein, weist ein digitales Verkehrsleitsystem auf weitere Parkmöglichkeiten in der näheren Umgebung hin. Besucher erreichen die Parkplätze über die Berliner Brücke.

Öffentliche Verkehrsmittel: Anfahrt mit Bus und Bahn

Neben Regionalbahnen halten auch Fernverkehrszüge am Wolfsburger Hauptbahnhof, der nur zehn Gehminuten von der Autostadt entfernt ist. Achtung: Ab dem 10. Dezember kommt es zwischen Braunschweig und Wolfsburg zu einer Vollsperrung wegen des Ausbaus der Weddeler Schleife. Statt Zügen sind dann Ersatzbusse im Einsatz. Außerdem halten mehrere Stadtbuslinien nur wenige Meter von der Autostadt entfernt. Die 160, 170, 201, 202, 211, 213, 221, 222 und 380 steuern auf ihrer Route den Freizeitpark an.

Eintritt: So viel kostet das „Winterwunderland“ der Autostadt

Für das einmonatige Winterevent gibt es mehrere Ticketangebote. Der reguläre Preis liegt bei 18 Euro inklusive 3 Euro Verzehrguthaben. Ermäßigte, also Erwerbslose, Auszubildende, Schüler ab 18 Jahren, Studenten, Wehrdienstleistende/ Bundesfreiwilligendienstleistende, Menschen mit Behinderungen (alle Gruppen) und Senioren ab 60 Jahren mit gültigem Ausweis, bezahlen 14 Euro. Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren bezahlen 6 Euro. Jüngere Besucher sind frei.

Das reguläre Abendticket ab 17 Uhr kostet 10 Euro, ohne Verzehrguthaben. Ab 20 Uhr ist der Eintritt frei. Eine Familientageskarte für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder und Jugendliche gibt es für 35 Euro. Karten gibt es am Welcome-Desk und Online.

Sonstige Informationen zum Winterevent in der Autostadt

Der Schauspieler Roland Kalweit bittet am 14. und 21. Dezember ab jeweils 20 Uhr im Stadtcafé der Autostadt zur „Crime-Time“. Die beiden Krimilesungen sind bereits ausverkauft. Zusatztermine sind aktuell nicht in Planung.

Noch bis zum 7. Januar bietet der Winterlernspaß insgesamt 13 Winterworkshops für Kinder, Jugendliche und Familien. Saatpapier schöpfen, Weihnachtsbäckerei und DIY-Lampe heißen drei Kurse. Die komplette Palette gibt es auf der Seite der Autostadt.

