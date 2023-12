Salzgitter. Auf seiner Jubiläumstour macht der Hamburger Station in Salder. Auch eine Rammstein-Tribute-Show wird es dort im kommenden Jahr geben.

Der Kultursommer 2024 auf dem Schlosshof in Salder hat sein erstes Zugpferd. Auf seiner Jubiläumstour macht Jan Delay am Freitag, 9. August, ab 20 Uhr Station in Salzgitter, gemeinsam mit seiner Band Disko No. 1. Seit 25 Jahren tourt der Hamburger durch die Republik und feiert dies mit einer großen Konzertreihe im kommenden Jahr. Seine Solo-Alben zwei, drei und vier, „Mercedes-Dance“, „Wir Kinder vom Bahnhof Soul“ und „Hammer & Michel“, erreichten allesamt in Deutschland die Spitzenposition der Albumcharts und wurden teils mehrfach vergoldet. Auch seine Songs „St. Pauli“, „Oh Jonny“, „Klar“ und „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ erreichten den Goldstatus.

Mitte November erhielt Jan Delay, der bürgerlich Jan Eißfeldt heißt, den Sonderpreis der 1Live-Krone. Im Juni trat der 47-Jährige im Großen Haus des Braunschweiger Staatstheaters auf und ließ er erzittern. Karten für die Show in Salzgitter gibt es bereits online und an allen Vor-Ort-Verkaufsstellen der Konzertkasse für 61,40 Euro und bei weiteren Vorverkaufsstellen.

Stahlzeit bringt Rammstein-Tribute-Show nach Salzgitter

Auch die Band Stahlzeit, die eine Rammstein-Tribute-Show im Gepäck hat, konnten die Macher des Kultursommers bereits verpflichten. Sie tritt am Donnerstag, 1. August, ab 20 Uhr, auf dem Schlosshof Salder auf. Karten gibt es ebenso bei der Konzertkasse und anderen bekannten Vorverkaufsstellen. Sie kosten 44,40 Euro.

Drei kleinere Veranstaltungen des Kultursommers, die im Mühlengarten des Schlosses Salder stattfinden, sind auch schon bekannt: Am Dienstag, 25. Juli, präsentieren die Comedy Ladies Frauenkabarett. Einen Tag später laden Marie Giroux und Jenny Schäuffelen unter dem Titel „Pariser Flair“ zu einer musikalischen Stadtführung durch Paris ein. Am Donnerstag, 27. Juli, präsentiert die Blue-Terrace-Band Bluesmusik. Auch diese Veranstaltungen starten allesamt um 20 Uhr.