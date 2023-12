Wolfsburg. Eislaufbahn, Schneewelt, Illuminationen: Christian Kiel ist technischer Eventmanager beim VW-Freizeitpark und gibt seltene Einblicke.

Plötzlich war der Ehering weg, von ihrem Finger gestreift kullerte er auf den Untergrund der Eislaufbahn in der Autostadt. Und dabei wollte die frisch verheiratete Frau auf dem Eis doch nur ihr Handy bedienen und zog dafür ihren Handschuh aus. „Sie war am Heulen und am Schluchzen. Sie war völlig aufgelöst“, erzählt Christian Kiel, der die Frau damals in Empfang nahm und aufmunterte. Der Leiter für technisches Eventmanagement in der Autostadt Wolfsburg versprach ihr damals, beim Abbau nach dem Ring Ausschau zu halten. Ein paar Wochen später dann das Unfassbare: Der Ring tauchte wieder auf. „Es war ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber ich war happy.“