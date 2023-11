Wolfsburg. Der Termin für die Lichter-Treckerfahrt durch Wolfsburgs Westen steht fest. Die Landwirte wollen den Menschen wieder Freude bereiten.

Die Fangemeinde ist riesig, und schon jetzt ist die Vorfreude groß, weil es die beliebte Aktion auch 2023 geben wird: Im Dezember findet die nächste Auflage der Trecker-Lichterfahrt in Wolfsburg statt. Fest steht schon, dass in der Adventszeit in Sülfeld und Umgebung wieder Landwirte und andere Treckerfahrer mit ihren weihnachtlich geschmückten und erleuchteten Traktoren durch die Straßen rollen werden. Anders sieht es im Osten der Stadt aus.

Auf ihrer Homepage haben es die Treckerfreunde Sülfeld und Umgebung kürzlich schon bekanntgegeben: Am zweiten Adventssonntag am 10. Dezember findet wieder die beliebte Trecker-Lichterfahrt durch die Ortschaften im Westen von Wolfsburg statt. Start des prächtig illuminierten Trecker-Konvois soll um 17 Uhr sein.

Trecker-Lichterfahrt rollt wieder durch Wolfsburger Westen

„Wie schon in den vergangen Jahren haben sich Landwirte und Treckerfahrer aus Sülfeld und der Umgebung zusammengefunden, um die beliebte Lichterfahrt zu organisieren. Hierbei fahren weihnachtlich geschmückte Trecker in einer Kolonne mit Musik durch Sülfeld, Fallersleben, Ehmen und Mörse, um die Bevölkerung in Adventsstimmung zu versetzen“, kündigen der stellvertretende Ortsbrandmeister Jan Freiberg und der stellvertretende Ortsbürgermeister Roman Dettmann vom Sülfelder Organisationsteam an.

Die genaue Route der Kolonne wird laut Organisatoren auf den Social-Media-Kanälen der Sülfelder Feuerwehr rechtzeitig bekannt gegeben. Der Clou: Wer den Umzug nicht persönlich erleben kann, hat die Möglichkeit, das Spektakel wieder online live zu verfolgen. Die Freiwillige Feuerwehr Sülfeld richtet dafür wieder einen Live-Standort ein und sendet die Trecker-Lichterfahrt auf Facebook und Instagram. Dennoch hoffen die Treckerfahrer und die Feuerwehr wieder auf viele Zuschauer an den Straßenrändern.

Schaulustige säumten 2022 in der Vorweihnachtszeit die Straßen in Sülfeld und Umgebung, um die weihnachtlich dekorierten Schlepper zu erleben. (Archiv) © regios24 | Helge Landmann

Im östlichen Wolfsburger Stadtgebiet diesmal keine Lichter-Traktoren

Reichlich Publikum dürfte den Akteuren gewiss sein: In den Vorjahren erfreuten sich die Fahrten der Lichter-Traktoren nicht nur in Wolfsburg, sondern überall in der Region großer Beliebtheit. Hunderte Menschen säumten die Straßen, um das Spektakel für Jung und Alt zu erleben.

Diesmal nicht stattfinden wird die Trecker-Lichterfahrt durch den Osten von Wolfsburg mit Vorsfelde und Umgebung sowie durch Orte im angrenzenden Landkreis Helmstedt. Wie Vorjahres-Organisator Tom Berndt unserer Zeitung am Montag sagte, werde man diesmal nichts machen. „Wir machen stattdessen stillen Protest“, kündigte er an und betonte: „Das steht schon länger zu 100 Prozent fest, und daran wird auch nicht gerüttelt.“ Als Grund nannte er die jüngsten politischen Entscheidungen, beispielsweise zu Flächen-Stilllegungen ab 2024 zugunsten des Artenschutzes. Er äußerte sich verwundert, dass in Sülfeld eine Lichterfahrt starten werde.

Mit den ersten Lichterfahrten hatten Landwirte landauf, landab in der ersten Corona-Adventszeit 2020 den Menschen in der Pandemie eine besondere Freude bereitet. Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ fuhren sie in der Vorweihnachtszeit mit bunt beleuchteten Traktoren durch Dörfer und Städte. In Wolfsburg gab es auch 2021 und 2022 wieder Weihnachtstrecker-Konvois.

