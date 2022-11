Die Lichter-Trecker rollen wieder durch Wolfsburg

Damit haben die Landwirte in den beiden Vorjahren vielen Wolfsburgern eine besondere Freude bereitet: Konvois von weihnachtlich geschmückten Traktoren rollten erstmals im Dezember 2020 durch die Stadt.

Fest steht: Im Westen von Wolfsburg wird auch für dieses Jahr eine Trecker-Lichterfahrt geplant. Sie soll am Samstag, 3. Dezember, um 17 Uhr in Sülfeld starten. Der dunkelblau unterlegte Ankündigungshinweis, verziert mit einem weihnachtlich dekorierten Schlepper, wird per Whatsapp schon fleißig verbreitet.

Start der Lichter-Trecker wieder in Sülfeld

Wo genau die Route der Lichter-Trecker diesmal entlangführen wird, steht noch nicht ganz fest, berichtete der Sülfelder Jan Freiberg auf Anfrage. Er ist einer der Organisatoren und verriet: „Tendenziell soll die Strecke ähnlich verlaufen wie letztes Jahr, mit Start und Ziel in Sülfeld.“ Klar sei auch, dass die Traktoren vorwiegend auf den gut befahrbaren Hauptstraßen in Sülfeld, Fallersleben, Mörse und Ehmen unterwegs sein werden, um den Menschen in ihren Häusern und an der Strecke mit viel Lichterglanz eine Freude zu machen.

Aktuell finde die Anmeldung der Fahrer statt, die mit ihren Traktoren teilnehmen wollen. Im Laufe der Woche wollen die Organisatoren dann die endgültige Strecke ausarbeiten, kündigte Freiberg an und betonte: „Dieses Jahr wird es aber nur eine Fahrt geben.“ Abgerundet wird das Spektakel mit einem Glühwein-Trinken ab 15 Uhr auf dem Gutshof von Sülfelder Korn.

Auch im Osten von Wolfsburg soll wieder Traktoren-Konvoi rollen

Mitorganisator Freiberg hat gehört, dass es auch im östlichen Bereich der Stadt wieder einen Konvoi der Lichter-Traktoren geben soll. Dort gebe es aber wohl noch Abstimmungsbedarf wegen der Anmeldung bei der Stadt. Denn anders als im Westen soll die ungewöhnliche Fahrt im Osten wieder als Demonstration mit Polizeibegleitung angemeldet werden.

