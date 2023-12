Wolfsburg. Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt am und im Fallersleber Schloss lockt am zweiten Adventswochenende. Alles Wichtige erfahren Sie hier.

Einer der stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte in ganz Wolfsburg wird an diesem Wochenende wieder ehrenamtlich ausgerichtet: Der Kultur- und Denkmalverein lädt zum dreitägigen Fallersleber Weihnachtszauber im besonderen Schloss-Ambiente ein. Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen zusammengestellt.

Wann findet der Fallersleber Weihnachtszauber statt?

Der Weihnachtsmarkt wird am zweiten Adventswochenende von Freitag bis Sonntag, 8. bis 12. Dezember, veranstaltet. Am Freitag geht es diesmal etwas eher los als früher, schon um 16.30 Uhr. Der erste Abend endet um 20.30 Uhr. Am Samstag öffnet der Weihnachtszauber von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr.

Wo wird der Weihnachtszauber veranstaltet?

Am und im Fallersleber Schloss wird das breitgefächerte Angebot aufgebaut. Veranstaltungsorte sind der Schlosshof mit dem archäologischen Sichtfenster, die Wiese davor sowie im Schloss das Kaminzimmer und der Gewölbekeller. Als Kooperationspartner sind an allen drei Tagen das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum im Schloss und das Jugendzentrum im benachbarten Forsthaus dabei.

Was bietet das Programm des Weihnachtsmarktes?

Es gibt an allen drei Tagen ein Kulturprogramm, an dem sich auch Kindertagesstätten und Grundschulen beteiligen. Den Anfang macht am ersten Abend um 18 Uhr das Jagdhornbläserkorps Fallersleben-Hasenwinkel. Zur offiziellen Eröffnung am Freitag um 17 Uhr spricht die Vorsitzende des Kultur- und Denkmalvereins, Bärbel Weist. Die Stände auf dem Schlosshof und im Gewölbekeller öffnen am ersten Tag bereits um 16.30 Uhr.

Am Samstag gibt es tagsüber Musik, Tanz und Spiel von den Kindern der Sülfelder St.-Marien-Kita und von den Mulieta-Kids der städtischen Kita am Schlosspark. Abends spielt das Bläser-Quartett Wolfsburg weihnachtliche Lieder. Am Sonntag singen der Chor der Grundschule Fallersleben und der Chor der Grundschule Sülfeld Advents-, Weihnachts- und Winterlieder. Zum Abschluss ist am letzten Abend der Lebendige ökumenische Adventskalender auf dem Schlosshof zu Gast.

Zu den Ständen auf dem Schlosshof und im Gewölbekeller gehören Kunstgewerbe, Handarbeiten und weihnachtliche Gestecke. Vor dem Schlosshof-Zugang am einstigen Wassergraben baut die Wolfsburger Jägerschaft „Die fahrende Waldschule“ auf. Neu ist ein Merchandising-Stand, an dem die Veranstalter vom Kultur- und Denkmalverein allerlei Fallersleben-Produkte verkaufen. Darunter sind die frisch erschienene Häuserchronik von Axel Claes und Friedrich Wandschneider, das Fallersleber Schützenfest-Buch, der Merian-Stich von Fallersleben, Kalender, Postkarten, Weihnachtskugel, Fahne und mehr.

Das komplette Programm zum Fallersleber Weihnachtszauber gibt es auf der Vereins-Homepage unter Termine.

Was wird speziell für Kinder geboten?

Die Märchentanten sind im Kaminzimmer zu finden, im Hoffmann-Museum wird Basteln angeboten. Der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt, er verteilt an allen drei Tagen Mandarinen und Süßigkeiten an die Kinder. Im Sichtfenster gibt es das in Szene gesetzte Märchen „Hänsel und Gretel“ der Gebrüder Grimm zu bestaunen. Auf der Wiese am Schlosshof drehen sich ein klassisches Kinderkarussell und ein Nostalgiekarussell.

Welche Speisen und Getränke sind im Angebot?

Vorweihnachtliche Leckereien, süße und herzhafte Speisen werden auf dem Schlosshof angeboten. Zudem ist wieder roter und weißer Winzer-Glühwein von der Mosel im Ausschank, ebenso wie Punsch, Kakao und Kaffeespezialitäten. In der Herzogin-Clara-Kaffeestube werden am Samstag und Sonntag selbst gebackener Kuchen, Kekse, Kaffee und Kaltgetränke serviert.

Hingucker zum Weihnachtszauber auf dem Schlosshof in Fallersleben ist wieder ein aufwändig geschmückter Weihnachtsbaum. (Archiv) © regios24 | Michael Uhmeyer

