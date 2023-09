Betriebsratsvergütung – Polizei-Razzia im VW-Werk Wolfsburg

Wolfsburg Es steht der Verdacht der Untreue im Raum. In Wolfsburg wurden auch Büros des Betriebsrats durchsucht.

Im Visier von Ermittlern: Der Volkswagen-Standort in Wolfsburg. Es geht um die Vergütung von Betriebsräten im Jahr 2019.

Der Streit um die Höhe der Betriebsratsvergütungen beschäftigt weiterhin die Justiz. Wegen des Verdachts der Untreue wurden am Dienstag auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Braunschweig Büros im VW-Werk Wolfsburg sowie des Wolfsburger Betriebsrats von der Polizei durchsucht. Das bestätigten die Staatsanwaltschaft und VW unserer Zeitung. Zudem seien vier private Objekte durchsucht worden.

Näher wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern. Auch VW gab sich bedeckt: „Der Volkswagen-Konzern kooperiert vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden. Vor dem Hintergrund des laufenden Verfahrens äußern wir uns darüber hinaus nicht weiter.“

Razzia bezieht sich auf das Jahr 2019

Ein Sprecher des Betriebsrats sagte auf Anfrage: „Wir bestätigen, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag Räumlichkeiten der Volkswagen AG durchsucht hat. Dazu gehörten auch Büros des Betriebsrats. Wie zuvor auch schon, kooperieren wir vollumfänglich mit der Behörde.“

Nach Informationen unserer Zeitung bezog sich die Razzia nicht auf Vorgänge in der jüngeren Vergangenheit. Stattdessen geht es um die Vergütungspraxis in den Jahren bis 2019. Wegen der juristischen Auseinandersetzung um die Vergütung von Betriebsratsmitgliedern hatte VW Ende 2017 die Gehälter von ein Dutzend Betriebsratsmitgliedern in den Tarif zurückgestuft.

VW kürzte Betriebsratsgehälter in diesem Jahr erneut

Es folgte 2018 ein Schiedsverfahren. Das Ergebnis: Ab Frühjahr 2019 erhielten alle von den Kürzungen Betroffenen wieder Management-Vergütungen. Offenbar bezieht sich die jüngste Durchsuchung auf diesen Zeitraum.

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs im Januar hat VW die Vergütungen erneut gekürzt, um sich nicht erneut dem Vorwurf der Untreue auszusetzen. Seitdem läuft eine Klagewelle gegen den Autobauer. Betriebsratsmitglieder wehren sich gegen ihre Rückstufung. In 16 von 17 Fällen haben die klagenden Betriebsratsmitglieder Recht bekommen, zuletzt der ehemalige stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Guido Mehlhop vor dem Arbeitsgericht Braunschweig.

