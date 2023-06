Wolfsburg. Der Wagen ist Zeugen am Samstag in Neindorf aufgefallen. Die Polizei hofft nun auf weitere Hinweise zu dem gestohlenen Wagen.

Polizei Wolfsburg Transporter in Herford gestohlen – und in Wolfsburg aufgetaucht

Im Wolfsburger Stadtteil Neindorf ist Zeugen am Samstag ein Transporter aufgefallen. Der Fiat Ducato stand unverschlossen und mit offenstehenden Fenstern in der Straße Zum Hasenwinkel am Fahrbahnrand.

Die Polizei kontrollierte das Auto gegen 12.08 Uhr und stellte fest, dass der Transporter zuvor in Herford gestohlen worden war.

Die Ermittler hoffen nun darauf, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen im oder an dem Fahrzeug bemerkt haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

red

