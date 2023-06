Urlaubsgefühl in Wolfsburg: „Summer in the City“

Es gibt wieder Urlaubsgefühl in der Innenstadt mit einem bunten Programm.

Urlaubsstimmung ab Donnerstag, 8. Juni, mitten in der Innenstadt Wolfsburgs verspricht die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft. Bis zum 17. Juni gibt es wieder „Summer in the City“. Auf dem Hugo-Bork-Platz sorgen Liegestühle, Palmen und Cocktails für eine stimmungsvolle Atmosphäre, heißt es.

Die Besucherinnen und Besucher können sich zudem auf ein buntes Unterhaltungs- und musikalisches Programm freuen. Jeweils donnerstags bis samstags können sich Groß und Klein auf Minigolfbahnen kostenfrei messen. Für die kleinen Gäste stehen zusätzlich an den Wochenenden Spielmodule wie Fußball-Dart und Leiter-Golf kostenfrei zur Verfügung.

Zum Abschlusswochenende (16. und 17. Juni) gibt es sommerliche und regionale Getränkespezialitäten an der Open Bar. Besonderes Highlight ist hier eine Cocktailmaschine. Unter der Woche hat „Summer in the City“ von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Sonntags sind die Angebote nicht verfügbar. Das Angebot wird von verschiedenen Sponsoren unterstützt.

