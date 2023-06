Die Abellio-Züge fahren am Wochenende ab Wolfsburg aus (Archivfoto).

Zugverkehr Strecke gesperrt: Keine Abellio-Züge ab Wolfsburg am Wochenende

Wegen Bauarbeiten durch den Schienennetzbetreiber DB Netz AG wird der Streckenabschnitt zwischen Haldensleben und Wolfsburg am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, für den Zugverkehr gesperrt. Betroffen sind die Züge der Regionalexpresslinie RE 6 und der Regionalbahnlinie RB 36, die beide zwischen Magdeburg Hbf und Wolfsburg Hbf verkehren, teilt Abellio mit.

Busse statt Bahnen: Schienenersatzverkehr in Wolfsburg

Die Züge entfallen an den beiden Tagen und werden auf dem genannten Streckenabschnitt durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. In Haldensleben besteht Anschluss an die Züge von und nach Magdeburg. Darüber hinaus kommt es bis einschließlich Freitag, 23. Juni, aufgrund der Bauarbeiten zu Fahrplanänderungen und Ausfällen bei einzelnen Verbindungen auf dieser Strecke.

Informationen zu allen Fahrzeiten finden Reisende in den Verkehrsmeldungen auf www.abellio.de/verkehr-aktuell. Infos zu den Fahrplanänderungen gibt es zudem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline, (0800) 2235546.

red

