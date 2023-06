Stadtgeburtstag: Bürgerstiftung Wolfsburg lädt zum Frühstück ein

Wolfsburg. 500 Plätze soll es auf dem Hugo-Bork-Platz in Wolfsburg geben, zudem tritt die Jazzband „Brazzo Brazzone“ auf. So meldet man sich an.

Auf dem Hugo-Bork-Platz sollen 500 Plätze für ein gemeinsames Picknick zur Verfügung stehen: Eingebettet in das Stadtfest zum 85. Stadtgeburtstag veranstaltet die Bürgerstiftung Wolfsburg am Sonntag, 2. Juli, ab 10 Uhr ein Bürgerfrühstück.

In diesem Jahr findet das Bürgerfrühstück in Kooperation mit der Brawo-Stiftergemeinschaft statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen das Orchester der Stadtwerke Wolfsburg sowie die Jazzband „Brazzo Brazzone“. Oberbürgermeister Dennis Weilmann wird ein Grußwort halten.

„Wir freuen uns, aus Anlass des Stadtgeburtstages wieder das Bürgerfrühstück in der Innenstadt auszurichten und so den Gemeinschaftssinn in unserer Stadt zu stärken“, sagt Christin Schnaithmann, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung. „Die Jazzband ‚Brazzo Brazzone’ war auch in den letzten Jahren schon zu Gast bei ,Jazz & More’ – für mich ein Highlight. Ich freue mich, dass wir die Band in diesem Jahr als Rahmenprogramm für das Bürgerfrühstück gewinnen konnten“, freut sich Claudia Kayser, Vorstandsvorsitzende der Stiftergemeinschaft.

Frühstückstüte von Cadera für den guten Zweck

Für die Verpflegung muss selbst gesorgt werden, vor Ort stehen Imbiss- und Getränkestände zur Verfügung. Zudem beteiligt sich Cadera mit der Ausgabe einer „Bürgerfrühstückstüte“ mit zehn gemischten Brötchen für 7,50 Euro, wovon ein Teil an die Bürgerstiftung gespendet wird. „Wir freuen uns, dass das Bürgerfrühstück wieder stattfindet und unterstützen gern die sozialen Projekte der Bürgerstiftung“, sagt Cadera-Geschäftsführer Hendrik Wolf-Doettinchem.

Die Plätze stehen kostenfrei zur Verfügung, eine Anmeldung ist aufgrund der limitierten Platzzahl allerdings notwendig per Mail an buergerstiftung@stadt.wolfsburg.de oder per Telefon unter (05361) 281624. Anmeldeschluss ist der 27. Juni. Weitere Infos auf www.buergerstiftung-wolfsburg.de.

