Herz für Hunde: Wolfsburger SPD fordert sichere Freiläufe

Die SPD-Ratsfraktion hat einen langgehegten Wunsch von Hundebesitzern aufgegriffen und geht sogar noch darüber hinaus: Sie beantragt, in Wolfsburg nicht nur eine, sondern mindestens zwei Flächen einzuzäunen, damit Hundehalter ihre Tiere dort in Zukunft frei laufen lassen können.

„Wenn die Menschen mehr Hundesteuer zahlen müssen, dann soll die Schaffung von neuen Hundewiesen auch ein Zeichen für Hundebesitzer sein, dass die Stadt Wolfsburg sich auch für Vierbeiner stark macht“, erklärt Kerstin Struth. Die Ratsfrau ist selbst Hundebesitzerin.

In Wolfsburg gibt es noch keine eingezäunte Hundewiese. Die Kommune hatte aber jahrelang geduldet, dass sich Hundebesitzer auf dem ehemaligen Baseballplatz neben der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule in der Suhler Straße trafen. Er ist nicht mehr nutzbar, seit Anfang des Jahres der Zaun eingerissen wurde. Die Diakonie will auf dem Grundstück eine Kindertagesstätte, ein Kolleg und eine Wohneinrichtung für Jugendliche bauen.

Wolfsburger SPD plädiert für umzäunte Hundewiesen

Bereits mit den ersten Gerüchten um eine Bebauung des Platzes waren Hundebesitzer, die sich dort regelmäßig trafen, für Ersatz in die Bresche gesprungen. Als die Anlage im Januar plötzlich nicht mehr sicher war, forderten Nutzer erneut einen anderen Hundeplatz.

Die Stadt Wolfsburg sieht dafür überhaupt keinen Anlass. „Einen offiziellen städtischen Hundefreilauf in Westhagen hat es nie gegeben“, hieß es zu Jahresbeginn aus der Stadt-Pressestelle. Öffentliche Grünanlagen dienten als Erholungsfläche für alle Bürger und Bürgerinnen. „Mit einer Einzäunung werden öffentliche Grünflächen der Allgemeinheit entzogen. Aus diesem Grund sind umzäunte Hundefreiläufe seitens der Verwaltung nicht vorgesehen.“

Baseballplatz ist für Hundebesitzer weggefallen

Die Sozialdemokraten findet es dagegen „mehr als überfällig“, dass Wolfsburg neue Hundewiesen bekommt. Sie verweisen in ihrem Antrag darauf, dass eingezäunte Ausläufe sowohl für die Tiere als auch für deren Halter soziale Treffpunkte seien. Die Hunde könnten dort trainiert werden, würden mental und körperlich ausgelastet und könnten mit anderen Hunden toben.

„Gerade in Städten ist die Bewegungsfreiheit von Hunden eingeschränkt“, argumentiert die Fraktion. Häufig hätten Halter keinen Garten. „Hunde, die beispielsweise aus dem Tierschutz kommen oder aus anderen Gründen noch nicht abrufbar sind, sind zudem auf gesicherte, eingezäunte Areale angewiesen. Vor allem in der Brut- und Aufzuchtzeit ab dem 1. April, in welcher in Niedersachsen Leinenpflicht gilt.“

Wo die umzäunten Hundeausläufe entstehen sollen, lässt die SPD offen. Sie schlägt vor, Orte und Größen mit Ausschuss- und Ortsratsmitgliedern zu erörtern.

Stadt Wolfsburg will Flächen nicht der Allgemeinheit entziehen

Zurzeit existieren in Wolfsburg zwei feste Hundefreiläufe, die aber nicht eingezäunt sind: am Detmeroder Teich, wo manche Hundebesitzer sich einen Zaun wünschen, und am Südufer des Allersees. Außerdem findet seit Herbst 2022 ein Testlauf mit einem Hundestrand am Nordufer des Allersees statt. Diese Probe soll noch einige Monate weiterlaufen, da die Kommune etwaige Konflikte vor allem in der Badesaison erwartet. „Ein aussagekräftiges Resümee kann somit erst Ende Sommer/Anfang Herbst 2023 gegeben werden“, heißt es aus dem Rathaus.

Die Hundesteuer wird in Wolfsburg zum 1. Juni erhöht. Dann müssen Hundehalter für den Ersthund jährlich 108 statt bisher 96 Euro an die Kommune zahlen. Die Sätze für weitere Hunde bleiben wie gehabt: Für einen Zweithund fallen unverändert 144 Euro pro Jahr an, für jeden weiteren Hund 168 Euro.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de