Tierhaltung in Wolfsburg Höhere Hundesteuer: Das gilt ab 1. Juni in Wolfsburg

Die Hundesteuer steigt in Wolfsburg von 96 auf 108 Euro.

Wolfsburg. Am 1. Juni tritt in Wolfsburg eine geänderte Hundesteuersatzung in Kraft. Die meisten Hundehalter müssen mehr zahlen. Aber es gibt Ausnahmen.