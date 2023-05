Wolfsburg. Die Unbekannten verteilten in einem Sandkasten mehrere Reißzwecken. Außerdem: Über Pfingsten brachen Diebe in mehrere Geschäfte ein.

In einem Sandkasten in der Ilmenaustraße in Wolfsburg haben Unbekannte Reißzwecken ausgeschüttet (Symbolfoto).

Polizei Wolfsburg Schock in Wolfsburg: Täter verteilen Reißzwecken in Sandkasten

Unbekannte haben bei Anwohnern in der Ilmenaustraße Fassungslosigkeit und Entsetzen ausgelöst. Zwischen Sonntagabend, 19.15 Uhr, und Montagmittag, 11.45 Uhr, hatten laut Polizei Unbekannte in einem Sandkasten vor einem Wohnhaus unzählige Reißzwecken ausgeschüttet. Eine Anwohnerin hatte am Montagmittag die Reißzwecken festgestellt, Polizei und Anwohner informiert.

Die Beamten sperrten daraufhin den Sandkasten ab und informierten die Wohnungsbaugesellschaft. Polizeisprecher Thomas Figge: „Kaum auszudenken, was passiert wäre, wenn Kinder sich verletzt oder die Reißzwecken verschluckt hätten.“ Die Ermittler hoffen nun darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf mögliche Täter geben können. Zeugen melden sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460.

Mehrere Einbrüche in Wolfsburger Geschäfte über Pfingsten

Die Polizei in Wolfsburg hat über das Pfingstwochenende mehrere Einbrüche in Läden registriert. Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, ist unklar. In allen Fällen richteten die Täter durch ihr brachiales Vorgehen jedoch hohen Sachschaden an.

Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, zerstörten Unbekannte die Fensterscheibe eines Kosmetikstudios an der Laagbergstraße zwischen den Zufahrten der Straße Kurzer Hagen. Anschließend betraten die Täter den Laden und stahlen eine geringe Summe an Wechselgeld. Danach flüchteten sie unerkannt.

Zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, gelangten Unbekannte in ein Einkaufszentrum im Süden der Porschestraße. Hier begaben sie sich zu einer im Obergeschoss gelegenen Arztpraxis und öffneten gewaltsam eine Zugangstür. Eine dahinter gelegene Wand versperrte ihnen den Zugang zu den Praxisräumen. Von daher zerstörten sie mit brachialer Gewalt die Wand und betraten anschließend die Behandlungsräume. Sie stahlen eine Trinkgeldkasse der Angestellten und Spendenboxen für einen wohltätigen Zweck mit unbekanntem Inhalt.

Mehrere Einbrüche hat es über das Pfingstwochenende in Wolfsburg gegeben (Symbolfoto). Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Möglicherweise führte ihr weiterer Weg sie ins schräg gegenüber gelegene Alvar-Aalto-Kulturhaus, denn die dort beheimatete Stadtbibliothek wurde ebenfalls Ziel von Einbrechern. Zwischen Samstagnachmittag. 15 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster im Bereich zwischen dem neuen Rathaus und dem Kulturhaus. Sie betraten die dahinterliegenden Räumlichkeiten und versuchten einen dort befindlichen Tresor von der Wand zu trennen und zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Danach ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Spur der Unbekannten ließ sich noch weiter verfolgen, denn am Dienstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, entdeckte die Angestellte eines Geschäftes in der Fußgängerzone, Nähe der Pestalozziallee eine gewaltsam geöffnete Eingangstür und eine völlig zerstörte Glasvitrine im Laden. Die Unbekannten hatten sich hier zwischen Samstagnachmittag, 17.15 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, Zugang zum Geschäft verschafft, den Kassenbereich durchsucht, die Glas-Vitrine zerstört und deren Inhalt entwendet.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und kann einen Tatzusammenhang zwischen allen Taten nicht ausschließen. Hinweise: (05361) 46460.

