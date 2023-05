Party und Feuerwerk – Wolfsburger begeistert vom Schützenfest

Schützenfest in Wolfsburg- So sah das Feuerwerk 2023 aus

Für Mandy Kiunke (Gesang), Johannes Finger (Gesang), Carsten Bischof am Schlagzeug, Bassist Tom Tschirner, Gitarrist Dirk Grimke und Carsten Vogel an den Keyboards war es ein historischer Abend: Zum letzten Mal standen die sechs Musiker der Wolfsburger Coverband „Stürmer Deluxe“ am Samstagabend im Festzelt „Marris“ in dieser Formation zusammen auf der Bühne. Schon nach dem Feuerwerk übernahm die neue Frontfrau, Elena Schmidt, das Mikrofon. „Mandy möchte künftig nur noch Bass spielen und Keyboarder Carsten verlässt uns. Wir haben aber schon einen Neuen gefunden“, verrät Band-Sprecher Carsten Bischof.

Der Samstagabend auf dem Schützenfest: Im Zelt spielte Stürmer Deluxe. Foto: regios24/Lars Landmann

Und so zündeten die Stürmer nochmal ein gesangliches Feuerwerk ab, Jo und Mandy sprangen auf den Brettern, die die Welt bedeuten, umher, kletterten auf die Boxen, forderten das Publikum zum Mitklatschen auf – und dieses kam den Aufforderungen nach, schon nach dem Eröffnungslied „Millionen Lichter“ von Christina Stürmer wurde vor der Bühne getanzt. Bei Songs wie „Perfekte Welle“ der Pop-Rock-Band Juli oder „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang gab’s kein Halten mehr auf den Stühlen.

Schon nach dem Eröffnungslied wurde vor der Bühne getanzt

Auch die 35-jährige neue Sängerin, die in Grußendorf beheimatet ist, machte ihre Sache gut, ließ das Zelt bis weit nach Mitternacht wackeln. Entdeckt hat Elena Schmidt übrigens ihr Musiklehrer an der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule, Wolfgang Grotjahn, der unter anderem auch Mitglied der Partyband „Die Hobbits“ ist. „Ich habe erst im Schulchor und dann in der -band gespielt“, blickt die Sängerin zurück.

Und während im Zelt die Party abging, drängelten sich draußen auf dem Festplatz die Besucher, teilweise war kein Durchkommen mehr, die Schlangen an den Fahrgeschäften meterlang. 20 Minuten musste man alleine am „Escape – Flight of Fear“ anstehen, wo insgesamt 30 Personen ordentlich durcheinandergewirbelt wurden. „Das gefällt den Leuten so gut, dass sie immer wieder kommen, manche Gesichter sehe ich nicht nur zwei, sondern gleich drei, vier Mal“, sagt Betreiber Lutz Köhrmann aus Nienburg an der Weser.

Gute Stimmung herrschte im Festzelt. Foto: regios24/Lars Landmann

Schausteller haben mit so überwältigender Resonanz nicht gerechnet

Mit dieser überwältigenden Resonanz hatte auch Christina Schneider vom Fahrgeschäft „Heidi the Coaster“ – eine Achterbahn mit frei drehenden Vierer-Gondeln – nicht gerechnet: „Total geil, das Publikum ist ausgesprochen freundlich. Und die kommen alle immer und immer wieder, mit Mann und Maus. Die, die schon in der Woche mit uns gefahren sind, kommen am letzten Tag noch einmal Tschüss sagen.“

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023

Auf viele Besucherinnen und Besucher in Feierlaune freuen sich Jonas (links) und Raphael am Schießstand Thilian. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Jayson-Justin und Magda Lena freuen sich auf viele Neugierige für Lebkuchenherzen und Zuckerwatte. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Cosima freute sich über Yoshi, neben ihr Ahmed, Hed und Martin. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Ihr eigenes Schützenfest feierten Lotta (am Gewehr) und Nele. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24



Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Stolzer Gewinner des Teddybären: Omar. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Viele Teddy-Bären fanden auf dem Schützenfest eine neue Familie, zum Beispiel bei Alessia, Aleksandra, Herkules, Irene, Sarhat und Mustafa. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24



Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Die Festmeile zu ihrer Party machten Juliana, Niels, Laura, Taissier, Fabienne und Loreena. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24



Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24



Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Über den gewonnen Stitch aus dem Automatengreifer freuten sich Christina und Letizia. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Kirsten und Susanne ließen sich einen Langos schmecken. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24



Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Einen schönen Abend unter Freunden gönnten sich Armend, Jusin und Arun. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24



Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24



Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24



Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24



Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24



Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24



Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

Schützenfest in Wolfsburg – Impressionen von 2023 Der Rummel im Wolfsburger Allerpark ist am 12. Mai gestartet. Klicken Sie sich durch die Fotos des 71- Schützen- und Volksfestes. Foto: Lars Landmann / Regios24

„Die Menschen haben einen enormen Nachholbedarf, wollen Spaß haben, dem Alltag entfliehen. Die Fülle an Attraktionen, die Mischung aus Kinder- und Action-Fahrgeschäften, Essen, Trinken und anderen Angeboten macht den Wolfsburger Rummel so besonders, das gibt es nicht in Braunschweig und nicht in Magdeburg“, zog Schausteller Stefan Franz von Events 38 eine erste Bilanz über „rundum gelungene zehn Tage“.

Tausende Zuschauer verfolgten fasziniert das Feuerwerk beim Schützenfest am Allersee. Foto: regios24/Lars Landmann

„Wir sind sehr, sehr zufrieden, alle Veranstaltungen waren immer sehr gut besucht“

So sah es auch Stefan Wolters, Vorsitzender der Schützengesellschaft Wolfsburg: „Wir sind sehr, sehr zufrieden, alle Veranstaltungen waren immer sehr gut besucht.“ Sogar das „Sorgenkind“, der Seniorennachmittag, der erstmalig in Zusammenarbeit mit dem Seniorenring gestaltet wurde, lief: Statt ehemals 80 kamen diesmal 550 Gäste.

Höhepunkt des 71. Schützen- und Volksfestes war das Höhenfeuerwerk. Wer schlau war, hatte sich auf Decken und Campingstühlen am Südufer des Allersees ein lauschiges Plätzchen gesichert, für viele Wolfsburger der beste Platz, um das Spektakel am Nachthimmel, welches sich etwa über dem Kolumbianischen Pavillon entfaltete, zu genießen. Die Feuerwerkskörper flogen bis zu 200 Meter hoch, zauberten Blumen, Sternen-Regen und blau-grün-rote Glitzer-Trauben in die Nacht. Nach gut einer Viertelstunde war alles vorbei, Applaus brandete auf.

