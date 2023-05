Klinikum Wolfsburg sucht Begleiter für Demenzpatienten

Etwa jeder zehnte Patient im Krankenhaus ist an einer Demenz erkrankt. Die Demenz stellt dabei meist nur eine Nebendiagnose dar. Um diese Patienten während ihres Aufenthalts im Klinikum Wolfsburg zu unterstützen, ihnen mehr Sicherheit zu geben und Angebote zu Beratungsmöglichkeiten an sie und Angehörige zu vermitteln, hat sich rund um das Wolfsburger Krankenhaus eine Lokale Allianz für Menschen mit Demenz gebildet.

Lokale Allianz will Menschen mit Demenz im Krankenhaus unterstützen

In der Lokalen Allianz haben sich verschiedene Beratungsstellen zusammengeschlossen: die Alzheimergesellschaft Braunschweig, das Projekt HilDE (Hilfen bei Demenz) des Paritätischen Wolfsburg, die AGE – Psychiatrische Hilfen für ältere Bürger in Wolfsburg, der Wolfsburger Senioren- und Pflegestützpunkt, die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der evangelischen Landeskirche sowie die Stabsstelle Ehrenamt der Stadt Wolfsburg.

Gesucht: Ehrenamtliche Patientenbegleiter für Demenzerkrankte

Die wichtigsten Akteure in diesem Netzwerk sollen ehrenamtliche Patientenbegleiter sein, die den Patienten und Angehörigen schon direkt im Klinikum beratend zur Seite stehen. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe sucht die Lokale Allianz interessierte Ehrenamtliche, die zunächst umfangreich zum Thema Demenz sowie zu bestehenden Beratungsangeboten geschult werden sollen.

Das sagt die Wolfsburger Demenzbeauftragte Julia Neumann

„Unsere ehrenamtlichen Patientenbegleiter und -begleiterinnen sollen Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen zum einen während des Krankenhausaufenthaltes unterstützen“, sagt Julia Neumann, Demenzbeauftragte im Klinikum Wolfsburg. Das könne mit verschiedenen Betreuungs- und Beschäftigungsangeboten geschehen, wie zum Beispiel Vorlesen, Spazierengehen oder Spielen. Auch eine Begleitung zu Untersuchungen wirke beruhigend und helfe, Ängste bei Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen abzubauen.

„Auf der anderen Seite haben wir festgestellt, dass viele Patienten und deren Angehörige nicht darüber informiert sind, welche Hilfsangebote und Beratungsstellen es in Wolfsburg und Umgebung gibt“, so Neumann weiter. „Die ehrenamtlichen Patientenbegleiter können einen wertvollen Beitrag leisten, indem sie Informationen an unsere Patienten und Patientinnen mit demenziellen Beeinträchtigungen und deren Angehörige weitergeben.“ So sollen diese Menschen Teil der Gesellschaft bleiben und sich nicht immer weiter zurückziehen.

Für diese Menschen ist die Aufgabe als Patientenbegleiter geeignet

Vor dem Einsatz als ehrenamtlicher Patientenbegleiter würden diese umfangreich geschult. Ein Schwerpunkt bilde die Kommunikation und der Umgang sowie das Verhalten von Menschen mit Demenz. Später gebe es auch regelmäßige Team- und Fallbesprechungen. Typische Einstiegswege ins Ehrenamt seien neue Lebensphasen wie ein Auszug der Kinder, der Tod des Partners oder das Ende der Erwerbstätigkeit und die damit verbundene Suche nach neuen Aufgaben.

„Wir möchten ein kleines bunt gemischtes Team aus Ehrenamtlichen zusammenstellen. Eine vorherige Arbeit mit Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen kann zwar hilfreich sein, ist aber keinesfalls notwendig“, erklärt Neumann. Ein gutes Maß an Empathie sei aber wünschenswert. „Wir wünschen uns engagierte Frauen und Männer, die gerne mit Menschen umgehen und bereit sind, sich auf die Welt von Menschen mit Demenz einzulassen“, sagt Neumann. Die Einsatzzeiten als Patientenbegleiter seien zeitlich flexibel gestaltbar. Wünschenswert sei eine wöchentliche Einsatzzeit von zwei bis drei Stunden.

Nähere Informationen per E-Mail Julia.Neumann@Klinikum.Wolfsburg.de oder per Telefon 05361-80 3205 (Mi und Do) und 05361-80 1367 (Sekretariat der Pflegedirektion).

