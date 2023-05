Wissen Sie diese 14 Dinge über Wolfsburg schon?

Wolfsburg. Landesgartenschau in Wolfsburg, das beliebteste VW-Produkt und Straßennamen im Steimker Berg: Testen Sie Ihr Wolfsburg-Wissen in unserem Quiz!

Hinter der Stadt Wolfsburg stecken viele interessante Fakten. Wie gut Sie sich in der VW-Stadt auskennen, können Sie in unserem Wolfsburg-Quiz testen.

Die Stadt Wolfsburg trug einst einen anderen Namen? Das beliebteste Produkt vom Autobauer VW überrascht? Und was unterscheidet die VfL Frauen von den VfL Männern? Wolfsburg mit seinen 40 Stadtteilen hat so einiges zu bieten.

14 Fakten über Wolfsburg:

Fakt 1: Der 100. Stadtgeburtstag lässt noch ein paar Jahre auf sich warten. 2023 wird erstmal der 85. Geburtstag gefeiert. Schließlich wurde die Stadt 1938 als Sitz des Volkswagenwerkes gegründet.

Fakt 2: Die Nazis haben der Stadt den Namen „Stadt-des-KdF-Wagens bei Fallersleben“ gegeben – zumindest für ungefähr sieben Jahre von 1938 bis 1945. Heute verdankt die Stadt ihren Namen Wolfsburg der gleichnamigen Wasserburg, das Schloss an der Aller, wie es auf der Seite der Stadt heißt.

Fakt 3: Die Stadt Wolfsburg gliedert sich in 16 Ortschaften mit 40 Stadtteilen. Rund 125.000 Einwohner leben dort.

Fakt 4: Die meisten Ausländer in Wolfsburg kommen aus Italien. 2018 lebten über 5500 Italiener in der VW-Stadt.

Wolfsburger Autobauer VW führt weitere Currywurst-Tage im Werk ein

Fakt 5: Wussten Sie, dass Volkswagen nicht nur für seine Autos bekannt ist? Auch die VW-Currywurst, die es nicht nur in der Kantine des Autobauers gibt, sondern auch in einigen Supermärkten zu finden ist, ist beliebt. Die „Curry-Bockwurst“, so die offizielle Bezeichnung, ist sogar so beliebt, dass der bei Volkswagen traditionelle Currywurst-Dienstag in zunächst sechs Betriebsrestaurants um den Currywurst-Mittwoch und -Donnerstag erweitert wurde. Insgesamt stellte die Fleischerei des VW-Stammwerkes 2022 rund 8,6 Millionen Stück Wurstprodukte her.

Fakt 6: Bleiben wir bei VW. Denn nicht nur die Currywurst ist ein Erfolgsgarant beim Automobilhersteller, auch der Käfer ist bei VW aus der Historie nicht mehr wegzudenken. Insgesamt 21.529.464 mal wurde er weltweit produziert.

VfL Wolfsburg Frauen spielen jährlich in verschiedenen Wettkämpfen mit

Fakt 7: Stolz sein kann die Stadt Wolfsburg auf ihre Fußballerinnen. Der VfL Wolfsburg fährt in den letzten Jahren immer mehr Siege und Titel im Frauenfußball ein. 2013 holten die Frauen sogar das Triple und gewannen die Deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und die Champions League. Wenn sie für besondere Spiele, wie beispielsweise in der Königsklasse, nicht auf dem Rasen in der Volkswagen Arena kicken, dann fühlen sie sich in der AOK-Arena zuhause.

Fakt 8: Die Männer vom VfL Wolfsburg hingegen konnten noch nicht so viele Titel feiern. 2009 konnten sie bislang das einzige Mal die Deutsche Meisterschaft feiern. 2015 wurden sie DFB-Pokalsieger.

Fakt 9: Auch in Sachen Kunst und Kultur hat Wolfsburg einiges zu bieten. So werden beispielsweise regelmäßig Vorstellungen im Scharoun Theater Wolfsburg – gebaut im Stil der Organischen Architektur – präsentiert. Der Zuschauerraum im Theater bietet 777 Sitzplätze bei Musiktheater-Vorführungen und 833 Sitzplätze im Schauspiel. Zusätzlich kommen jeweils 120 Stehplätze hinzu.

Fakt 10: Ein bisschen Geschichte: Wussten Sie, dass das älteste Kaufhaus der Stadt 1898 eröffnet wurde? So feiert das Modehaus Biewendt in der Fallersleber Altstadt im Jahr 2023 125-jährigen Geburtstag.

Fakt 11: Schon gehört, dass sich Wolfsburg auch für einen guten Shopping-Trip eignet? Und das nicht nur in den Designer Outlets Wolfsburg. Das Herzstück Wolfsburgs sei laut Stadt schließlich die Porschestraße. Eine ungefähr 1,3 Kilometer lange Haupteinkaufsstraße, die nach Ferdinand Porsche benannt wurde.

Das Geheimnis hinter den Straßennamen im Stadtteil Steimker Berg

Fakt 12: Nach Baumarten wurden die Straßen im Stadtteil Steimker Berg benannt. So gibt es beispielsweise die Straßen „Unter den Eichen“ oder „Birkenweg“.

Fakt 13: Besonders mit der Natur verbunden war Wolfsburg im Jahr 2004. Denn dann fand die Landesgartenschau in der VW-Stadt statt.

Fakt 14: Ein Touristenmagnet ist sicherlich die Autostadt in Wolfsburg. In verschiedenen Markenpavillons – acht um genau zu sein – begeben sich Besucherinnen und Besucher hier auf die Spuren von Skoda, Lamborghini, Porsche und Co.

Haben Sie aufgepasst? Dann testen Sie jetzt Ihr Wissen in unserem Wolfsburg-Quiz: