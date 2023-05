Pokalfinale: VfL Wolfsburg wird vor Rekordkulisse spielen

Dürfen die Spielerinnen des VfL Wolfsburg wieder den Pokal küssen? Das DFB-Pokalfinale in Köln steigt am Donnerstag, 18. Mai. (Archivbild)

Beim DFB-Pokal-Finale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg in Köln wird es einen Zuschauerrekord geben. „Wir haben heute gerade die 35.000-Zuschauer-Zahl geknackt“, sagte DFB-Koordinatorin Doris Fitschen bei einer Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes am Mittwoch in Frankfurt am Main.

Das Endspiel findet am Donnerstag kommender Woche (16.45 Uhr/ARD und Sky) im Rhein-Energie-Stadion statt.

Frauenfußball: Alter Rekord für DFB-Pokal stammt aus dem Jahr 2010

Die bisher größte Kulisse gab es mit 26.282 Besuchern 2010 bei der ersten Auflage in Köln beim Duell FCR Duisburg gegen FF USV Jena (1:0). Der DFB plant rund um das Pokalfinale eine „Women’s Week“ mit zahlreichen Aktionen, um den Frauenfußball zu fördern. „Wir wollen einfach eine Begeisterung schaffen im ganzen Land“, sagte Fitschen und verwies auf Maßnahmenpakete für die Landesverbände.

Die Wolfsburgerinnen können mit dem zehnten Sieg Rekordgewinner 1. FFC Frankfurt (neun) übertrumpfen. Im Vorjahr besiegte das Team von Trainer Tommy Stroot im Endspiel den 1. FFC Turbine Potsdam mit 4:0. Freiburg hat nach 2019 zum zweiten Mal das Endspiel erreicht.

