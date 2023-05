Polizei in Wolfsburg

Polizei in Wolfsburg Wolfsburg: Pfefferspray-Attacke in Supermarkt – Sieben Verletzte

Am Nordkopf in Wolfsburg gab es einen großen Polizeieinsatz. Ein Mann versprühte im Penny-Markt (hinten rechts) Reizgas und verletzte mehrere Menschen.

Wolfsburg. Im Penny-Markt am Wolfsburger Nordkopf gerieten am Mittag zwei Männer in Streit, der Ältere versprühte Reizgas. Das ist bisher bekannt.