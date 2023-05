Karussells, Bands, Termine: Alles zum Wolfsburger Schützenfest

Wolfsburg. In Wolfsburg geht es bald wieder rund: Zehn Tage lang steigt im Allerpark das Schützenfest. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zum Rummel.

Der Countdown läuft: Am Freitag, 12. Mai, beginnt das 71. Schützen- und Volksfest im Wolfsburger Allerpark.

Für den größten Rummel zwischen Harz und Heide hat die Schützengesellschaft mehr als 20 Karussells und Fahrgeschäfte nach Wolfsburg geholt.

und nach Wolfsburg geholt. Zu den Top-Attraktionen und Neuheiten auf dem Festplatz zählen die Alpen- Achterbahn „Heidi the Coaster“, die Wildwasserbahn „Jim and Japser“ und die Riesen-Schleuder „Mr. Gravity“. Der Aufbau läuft seit Dienstag, 2. Mai.

„Heidi the Coaster“, die „Jim and Japser“ und die Riesen-Schleuder „Mr. Gravity“. Der Aufbau läuft seit Dienstag, 2. Mai. Die Band Karat eröffnet am Freitagabend das Programm im Festzelt. Sie spielt bei freiem Eintritt – genauso wie die Künstler an den anderen Tagen. 2019 mussten die Schützen das Zelt noch vor dem Karat-Auftritt wegen Überfüllung schließen.

Angesichts der zahlreichen Fahrgeschäfte und Jahrmarktsbuden sowie des umfangreichen Programm kann es schon schwierig sein, den Überblick zu behalten. Im Folgenden finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Wolfsburger Schützenfest.

Wann findet das Schützenfest statt?

Das Schützenfest beginnt am Freitag, 12. Mai, und geht bis Sonntag, 21. Mai.

Wie sind die Öffnungszeiten des Schützenfestes?

Das Schützen- und Volksfest ist täglich von 14 Uhr bis 23 Uhr geöffnet.

Welche Karussells stehen auf dem 71. Schützen- und Volksfest?

Achterbahnfahrt Heidi

Riesenrad, Break-Dance, Achterbahn Heidi the Coaster, Autoscooter, Jaguar-Express, Petersburger Schlittenfahrt, Sky Dance, Mr. Gravity, Escape – Flight of Fear, XXL-Racer, Snow Gate Simulator, Jim und Jasper’s Wildwasserbahn, Geisterbahn Dämonium, Laufgeschäft Happy Family, Irrgarten

Welche Kinder-Karussells kommen?

The Flying Airdance, Spider Jumper, Venezianisches Pferdekarussell, Dschungelreise, Crazy Clown, Barock-Kettenkarussell, Kinderkarussell Weber, Kinderachterbahn Tom der Tiger, Fantasialand

Welche Karussells sind die höchsten?

Fahrt XXL-Racer

Das Hochfahrgeschäft „XXL Racer“ katapultiert die Fahrgäste 55 Meter in die Höhe. Ebenso hoch ist der Kettenflieger „Sky Dance“. In einem gemütlicheren Tempo dreht sich das 48 Meter hohe Riesenrad Wilhelm.

Welche Buden gibt es?

Neben Buden mit Essen, Getränken, Mode und Spielwaren sind angekündigt: Schießwagen, Pfeilwerfen, Pferderennspiel, Losbude, Dosenwerfen, Bogenschießen, Fadenziehen, Entenangeln, Greifer und andere Automaten

Wann ist das Feuerwerk?

Am Freitag, 12. Mai, beginnt um 21.30 Uhr das Spektakel „Aller in Flammen“. Das traditionelle Höhenfeuerwerk am Samstag, 20. Mai, ist für 22 Uhr angekündigt.

Wann ist der Familiennachmittag?

Am Mittwoch, 17. Mai, findet von 14 bis 20 Uhr der Familiennachmittag statt. Familien können sich an diesem Tag über ermäßigte Preise freuen.

Wer tritt im Festzelt Marris auf?

Freitag, 12. Mai, 19 Uhr LSDJ, 20 Uhr Karat

Samstag, 13. Mai, 20 Uhr Festival der Travestie mit „Maria Crohn and Friends“

Montag, 15. Mai, 15 Uhr Seniorennachmittag mit der kleinen Siebenbürger Blaskapelle und den Tanzgruppen Cats (TV Jahns) sowie Stella del Sude (SV Nordsteimke)

Mittwoch, 17. Mai, 19.30 Uhr Nacht im Festzelt mit den Trenkwaldern

Donnerstag, 18. Mai, 11 Uhr Schützenfestessen mit den Trenkwaldern, 17 Uhr After Show Party mit DJ Scott Bells

Freitag, 19. Mai, 20 Uhr DJ Scott Bells, 21 Uhr Achim Petry

Samstag, 20. Mai, 20 Uhr Stürmer Deluxe

Wie viele Personen passen ins Zelt?

1000 Besucher und Besucherinnen darf die Schützengesellschaft ins Festzelt lassen. Wer zu spät kommt, hat das Nachsehen. Schützen-Vorsitzender Stefan Wolters rät, im Zweifelsfall zwei Stunden vor Beginn der großen Konzerte da zu sein. Beim Karat-Auftritt gibt es dieses Mal sicherheitshalber eine Übertragung nach draußen.

Wo gibt es Parkplätze?

Direkt im Allerpark stehen auf den Großparkplätzen P3, P5 und P6 Stellplätze zur Verfügung. Eng werden könnte es dennoch am Samstag, 13. Mai. Dann spielt der VfL Wolfsburg um 15.30 Uhr in der benachbarten Volkswagen-Arena gegen Hoffenheim.

Fahren Busse zum Schützenfest?

Die Buslinien 201, 202, 160 und 380 fahren die Haltestelle Wolfsburg Allerpark an. Von dort sind es nur rund 100 Meter Fußweg zum Schützenfest.

