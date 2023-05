Wolfsburg. Donnerstagabend ist es zu einem Zwischenfall in der Bahnhofspassage gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Wolfsburg ist es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen (Symbolfoto).

Polizei Wolfsburg Krawall in Wolfsburger Bahnhofspassage: Gifhorner verletzt

In der Wolfsburger Bahnhofspassage ist es am Donnerstagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Gifhorn leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei sind die genaueren Umstände des Vorfalls unbekannt, so dass die Ermittler hoffen, dass Passanten Beobachtungen gemacht haben. Hinweise unter (05361) 46460.

red

