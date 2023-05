Optiker Ehme de Riese gewährte einen ersten Einblick in sein neues Brillenfachgeschäft, das am 7. Juni in der Porschestraße 78 öffnet. Die Holztische, an denen die Kunden beraten werden, sind aus 230 Jahre altem Eschenholz gefertigt. Die Holzköpfe (rechts) dienen der Brillenpräsentation.

Einzelhandel in Wolfsburg Neues Geschäft in Wolfsburg: Das plant Optiker Ehme de Riese

Das Geheimnis, was sich hinter der roten Schaufensterfolie mit den bunten Fragezeichen verbirgt, ist gelüftet: Wolfsburgs bekanntester Optiker Ehme de Riese öffnet in der Porschestraße 78 ein neues Brillenfachgeschäft. Als Öffnungstermin wird der 7. Juni angestrebt. Dafür schließt de Riese am 31. Mai seinen ältesten Brillenladen „Individuelles“ in der Porschestraße 9/11 am Nordkopf – zumindest vorübergehend.

Ehme de Riese schließt sein Brillenfachgeschäft am Wolfsburger Nordkopf

„Mit 70 hat man noch Träume“, sagt de Riese, der im Juni seinen 71. Geburtstag feiert, und lacht herzlich. Mit der Neueröffnung gegenüber des Rathauses erfüllt sich de Riese einen Herzenswunsch und gerät ob des Standorts regelrecht ins Schwärmen. „Mich erinnert dieser Abschnitt der Porschestraße an die Königsallee in Düsseldorf“, zieht der Unternehmer einen gewagten Vergleich. Sein neues Geschäft, davon durfte sich unsere Zeitung bei einer ersten Besichtigung ein Bild machen, könnte man sich jedenfalls gut auf der exklusiven Einkaufsstraße der Rheinmetropole vorstellen.

Bunte Farben dominieren das neue Geschäft von Ehme de Riese. Ein Hingucker ist auch die Säule in der Mitte des Ladens, vor der der Optiker steht. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Echte Hingucker im neuen Brillengeschäft in der Porschestraße 78

Während das Gebäude, in dem bis vor ein paar Monaten noch ein Schuhgeschäft und ein Kiosk untergebracht waren, von außen sachlich und nüchtern wirkt, dominieren im Inneren bunte und kräftige Farben wie Rot, Gelb, Blau, Türkis und Ocker. Die handbemalten Wände wirken wie kleine Kunstwerke, ebenso die bunte Säule in der Ladenmitte.

Zudem gibt es viele Hingucker aus Holz: ein Elefant, de Rieses Lieblingstier, vor den Schaufenstern sechs individuell gestaltete Köpfe, die jeden Morgen neue Brillen aufgesetzt bekommen sollen, eine Garderobe mit einem alten Eisenbahnrad als Fuß oder die geschmeidigen Bedientische aus 230 Jahre altem Eschenholz, das aus Österreich stammt. Auch der seit vielen Jahren mit de Riese befreundete Innenausstatter stammt aus der Alpenrepublik. „Alle Handwerksarbeiten haben aber Wolfsburger Firmen ausgeführt“, betont de Riese.

Acht Angestellte bedienen die Kunden auf 120 Quadratmetern

Das neue Geschäft wirkt durch die 3,50 Meter hohen Decken und die 120 Quadratmeter große Beratungs- und Verkaufsfläche sehr großzügig. Direkt nebenan entsteht auf 60 Quadratmetern eine gläserne Manufaktur, in der die Renovierungsarbeiten noch in vollem Gange sind.

Acht Angestellte werden künftig in der Porschestraße 78 die „Gäste“, wie de Riese seine Kunden nennt, bedienen. Insgesamt beschäftigt der Unternehmer in seinen vier Geschäften 30 Mitarbeitende, davon haben 16 einen Meistertitel, drei sind in der Ausbildung.

Das Geheimnis ist gelüftet: Noch prangt eine rote Folie mit vielen bunten Fragezeichen an der Scheibe, doch schon bald wird Optiker Ehme de Riese mit seinem Geschäft „Individuelles“ von der nördlichen in die südliche Porschestraße – gegenüber des Rathauses – umziehen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Für den Wolfsburger Nordkopf entwickelt Ehme de Riese eine neue Idee

2002 eröffnete de Riese sein erstes Geschäft „Individuelles“ in der Porschestraße 9/11. Die außergewöhnlichen und zum Teil recht extravaganten Brillen des Optikers fanden schnell zahlreiche Abnehmer, darunter auch VfL-Meistertrainer Felix Magath. Im Laufe der Jahre eröffnete de Riese die Marken „Erlesenes“ am Steimker Berg sowie „Trendiges“, „U17“ und die gläserne Manufaktur in der Kaufhofpassage.

Nun nimmt de Riese Ende Mai nach mehr als 20 Jahren Abschied mit seiner Marke „Individuelles“ vom Nordkopf. Er bleibe aber weiter Mieter der Porschestraße 9/11. Für diese Adresse entwickele er zur Zeit neue Pläne. „Ich habe bereits eine Idee, über die Wolfsburg sprechen wird“, sagt de Riese mit leuchtenden Augen und einem geheimnisvollen Schmunzeln. Mehr verraten will er nicht.

Ehme de Riese will seine „Gäste“ vom Nord- mit zum Südkopf nehmen

Die Kunden vom Nordkopf möchte de Riese mit zum Südkopf nehmen, wo das neue Geschäft den Namen „Individuelles P78“ tragen wird. Auch das gesamte Team ziehe mit in die Porschestraße 78. Der VfL-Fan ist vom Erfolg überzeugt: „Das ist die emotionalste Einzelhandelslage hier.“ Das meinte auch ein vorbeigehender Passant, der kurz stehen blieb, den Daumen hob und zu de Riese sagte: „Das ist ein super Standort. Das wird was.“

De Riese verspricht, er werde nicht nur rund um sein neues Geschäft mit Pflanzen, Stühlen, Tischen und kulturellen Angeboten für eine Wohlfühlatmosphäre sorgen, sondern sich auch für eine weitere Belebung des Südkopfes und für das Kulturquartier einsetzen.

