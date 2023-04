Wolfsburgs Bäder: Stadt sucht dringend Rettungsschwimmer

Wolfsburg. Rettungsschwimmer fehlen im ganzen Land in Hallen- und Freibädern und auch an der Küste. Im VW-Bad läuft am 5. Mai eine Anwerbeaktion der Stadt.

Barbara Benstem

Am Wochenende ist das VW-Bad als erstes der drei Wolfsburger Bäder in die Saison gestartet. Nach kühlem Auftakt half die Sonne am zweiten Tag ein wenig mit, so dass die Wassertemperatur auf 22,3 Grad kletterte. 24 Grad sind das dauerhafte Ziel. Den großen Ansturm gab es noch nicht – was vielleicht nicht schlecht war. Gilt es doch das neue (bargeldlose) Kassensystem zum Laufen zu bringen. Mittels Geldwertkarten, Handybezahlung, Online-Ticketing. Personal ist sowohl am VW-Bad als auch in Fallersleben (Start am 13. Mai) zunächst vor Ort. Das vom Stadtjugendring betriebene Freibad Almke macht am 14. Mai auf.

Rettungsschwimmertag am 5. Mai

Am 5. Mai läuft im VW-Bad eine besondere Aktion. Von 14 bis 17 Uhr gibt es einen Informations- und Auswahlnachtmittag für Rettungsschwimmer. Hintergrund ist, dass die Stadt händeringend, wie viele andere Kommunen auch, qualifiziertes Aufsichtspersonal sucht. Die vorhandenen Teams müssen aufgestockt werden, mit dem vorhandenen Personal könnte es bei Krankheitsausfällen und anderen unvorhergesehen Vakanzen zu Engpässen kommen. Das VW-Bad wird den zweiten Sommer ohnehin vom Fallersleber Badleiter mitbetreut.

Bundesweit fehlt Bäderpersonal

Wolfsburg steht mit dem Rettungsschwimmerproblem längst nicht allein da. Mancherorts müssen bereits die Öffnungszeiten aus Mangel an Aufsichtskräften reduziert werden, Freibäder starten später in die Saison oder können gar nicht erst aufmachen. Dazu soll es nun in Wolfsburg nicht kommen.

Stadt sucht Rettungsschwimmer auf allen Kanälen

Wolfsburg braucht für seine Freibäder weitere Rettungsschwimmer. Am Freitag ist Aktionstag. Foto: Sreenshot Benstem

Die Stadt hat eine Ausschreibung veröffentlicht und hofft zudem, dass sich über diverse Kanäle, auf denen die Aktion unter dem Motto: „Rette mit uns den Sommer“ läuft, Aspiranten finden. Es geht um den Zeitraum Juni bis Mitte September und eine geringfügige/kurzfristige Beschäftigung, also einen Minijob, der für (Sport)studenten und ähnliche Gruppen interessant sein könnte. Es geht um Aufsicht und Überwachung des Badebetriebes, Betreuung der Badegäste.

Voraussetzung ist das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber (nicht älter als 2 Jahre), eine gültige Erste-Hilfe-Bescheinung und natürlich körperliche Fitness. Mindestalter 18 Jahre. Badesachen am 5. Mai mitbringen!

Wer im Vorfeld noch Fragen zu alldem hat, bekommt sie in der Sportverwaltung unter (05361) 28-2979 und (05361) 28-5024 beantwortet.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de