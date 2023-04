Mann belästigt Kind sexuell: Polizei Wolfsburg sucht mit Foto

Anfang Oktober vergangenen Jahres ist es in Wolfsburg zur sexuellen Belästigung eines 10-jährigen Mädchens gekommen, teilt die Polizei mit. Demnach belästigte ein Mann das Kind am 5. Oktober gegen 14 Uhr an einer Bushaltestelle in der Porschestraße.

Polizei sucht nach Mann und veröffentlicht ein Phantombild

Nun veröffentlicht die Polizei Wolfsburg ein Phantombild und eine Beschreibung des Täters.

Sexuelle Belästigung eines Kindes - Die Polizei fahndet mit Phantombild nach diesem Täter Foto: Polizei Wolfsburg

Der Täter ist geschätzt Mitte 60 Jahre alt oder älter. Er soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Er hatte weißgraue Haare, einen normalen Bart im Mundbereich sowie einen Dreitagebart. Bekleidet war der Täter mit einer Jeans und einer dunklen Jacke, schreibt die Polizei. Hinweise: 05361 46460.

