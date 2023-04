Wolfsburgs OB Weilmann zeigt sein Können bei „Mario Kart“

Der Oberbürgermeister an der Konsole: Bei gedimmtem Licht mit flackerndem Beamer und Pizzaduft schlugen Kinderherzen im Wolfsburger Ratssitzungssaal höher. Bei Pizza und spannenden Mario-Kart-Rennen fühlten die Mitglieder des Kinderbeirates Dennis Weilmann auf den Zahn, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

„Dabei hatte sich der Oberbürgermeister das Kräftemessen an der Konsole selbst eingebrockt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Kaum war das Angebot im vergangenen Jahr ausgesprochen, sei bei den Kindern die Idee gereift, das Stadtoberhaupt beim nächsten Treffen zu ein paar Runden des beliebten Rennspiels „Mario Kart“ auf der Konsole herauszufordern.

Zwischen Start und Ziel hätten die Kinder Oberbürgermeister Weilmann interessante Informationen entlockt. Zum Beispiel isst das Stadtoberhaupt am liebsten Senfeier, aber auch Bifteki überbacken steht bei Weilmann hoch im Kurs. Zudem ist er großer VfL- und Grizzlys-Fan und unternimmt in seiner Freizeit am liebsten etwas mit der Familie. „Außerdem waren die Kinder sehr an den liebsten Tätigkeiten als Oberbürgermeister interessiert“, heißt es weiter. Auch die Frage, ob das Wahlalter auf 16 Jahre abgesenkt werden sollte, sei thematisiert worden.

OB Weilmann: „Musste meinen guten Ruf verteidigen“

„Der Austausch den Kindern macht mir viel Spaß, denn auch die jüngsten Wolfsburgerinnen und Wolfsburger haben viel zu unserer Stadtgesellschaft beizutragen und sind für uns als kinderfreundliche Kommune ein wichtiger Bezugspunkt“, sagt Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Kinder erden uns und geben uns einen frischen Blickwinkel auf viele Themen und Projekte. Außerdem esse ich gerne Pizza und musste meinen guten Ruf bei Mario Kart verteidigen.“

Der Kinderbeirat ist ein 2015 gegründetes freiwilliges Beteiligungsgremium der Stadt Wolfsburg. Das Gremium besteht aus Kindern im Alter von zehn bis 13 Jahren und wird seitens der Stadtverwaltung durch das Kinder- und Jugendbüro betreut.

„Ziel des Kinderbeirates ist es, Themen und Meinungen der Wolfsburger Kinder in die Stadtverwaltung und die Politik einzubringen, um das eigene Umfeld aktiv mitzugestalten“, heißt es.

red

