Familienwochen in der Autostadt Wolfsburg – das sind die Angebote

Vom 29. April bis 25. Juni bietet die Autostadt in Wolfsburg ein spannendes und buntes Programm mit vielfältigen Freizeitworkshops rund um die Themen Mobilität und Nachhaltigkeit. Bei den „Familienwochen“ können sich Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern auf eine Reihe von handwerklichen, kulinarischen, technischen und kreativen Angeboten freuen.

Die Autostadt in Wolfsburg bietet vom 29. April bis 25. Juni ein spannendes und buntes Programm mit vielfältigen Freizeitworkshops rund um die Themen Mobilität und Nachhaltigkeit an. Bei den „Familienwochen“ können sich Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern auf eine Reihe von handwerklichen, kulinarischen, technischen und kreativen Angeboten freuen, heißt es in einer Pressemitteilung der Autostadt.

Familienwochen in der Wolfsburger Autostadt

Alle Workshop-Buchenden haben darüber hinaus die Möglichkeit, beim Gewinnspiel „Heimspiel für Lernspaß“ mitzumachen und jeweils vier Tickets für eines der Bundesliga-Heimspiele des VfL Wolfsburg in der Saison 2023/24 zu gewinnen. Alle Informationen sowie die Teilnahmebedingungen finden sich unter: https://www.autostadt.de/heimspiel.

Weitere wechselnde Mitmachangebote gibt es ohne vorherige Anmeldung an den Werkstationen im Mobiversum. Eine spannende Smartphone-Rallye über das Gelände der Autostadt bietet zudem zusätzlichen Spaß für die ganze Familie.

Informationen zu den einzelnen Workshops und Mitmachaktionen sind montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer (05361) 404740 oder per E-Mail an bildung@autostadt.de erhältlich. Die kostenpflichtigen Workshops können ab sofort über den Autostadt Ticketshop unter www.autostadt.de gebucht werden.

Hier eine Übersicht über die kostenpflichtigen Workshops:

Digitales Design

Digitale Kreativität zum Anfassen: In diesem Designworkshop werden mit einer App außergewöhnliche Grafiken erstellt, mit denen anschließend vier Tischsets aus Kork bedruckt und individualisiert werden. 20. und 21. Mai, jeweils um 15 Uhr. Familien mit Kindern ab 8 Jahren. Dauer: 2 Stunden, max. 12 Teilnehmer (3 Teams aus maximal 4 Personen, pro Team mindestens ein Erwachsener). Preis: 45 Euro je Familie zzgl. Eintritt in die Autostadt.

Codes und Rätsel

Die Teilnehmer begeben sich durch die Entschlüsselung eines Geheimwortes auf die Suche nach einem verborgenen Schatz. 6. und 7. Mai, jeweils um 14 Uhr. Familien mit Kindern ab 6 Jahren. Dauer: 2 Stunden, max. 16 Teilnehmer (4 Teams aus maximal 4 Personen, pro Team mindestens ein Erwachsener). Preis: 20 Euro je Familie zzgl. Eintritt.

Holzwerkstatt

Handwerken und Outdoor-Spaß: In einem Eltern-Kind-Zweierteam wird ein individuelles Leitergolf-Spiel aus Holz gebaut. 28. Mai, um 14.30 Uhr. Tandem: ein Erwachsener sowie ein Kind ab 8 Jahren. Dauer: 2,5 Stunden, max. 16 Teilnehmer. Preis: 35 Euro (pro Team ein Werkstück) zzgl. Eintritt.

DIY-Brettspiel

Mit Bohrmaschine, Holz, Lasercutter und viel Kreativität gestalten die Gäste ein individuelles Brettspiel. 6. und 7. Mai sowie 10. und 11. Juni, jeweils um 10 Uhr und 14 Uhr. Familien mit Kindern ab 6 Jahren. Dauer: 2,5 Stunden, max. 12 Teilnehmer (3 Teams aus maximal 4 Personen, pro Team mindestens ein Erwachsener). Preis: 30 Euro je Familie zzgl. Eintritt.

Robot Smartcar

In einem Zweierteam wird ein mit dem Smartphone steuerbares Modellfahrzeug gebaut und programmiert sowie schließlich mit einem eigenen Design veredelt. 29. und 30. April, jeweils um 10 Uhr. Tandem: ein Erwachsener sowie ein Kind ab 12 Jahren. Dauer: 4 Stunden, max. 12 Teilnehmer. Preis: 69,50 Euro (pro Team ein Werkstück) zzgl. Eintritt.

Faszination Computerspiel

In diesem Workshop werden Teilnehmer in die würfelförmige 3D-Landschaft eines digitalen Spieleklassikers eingeführt und können anschließend mit einer spannenden Aufgabe selbst kreativ werden. 17. und 18. Juni, jeweils um 11 Uhr und 14 Uhr. Familien mit Kindern und Jugendlichen ab 10 Jahren. Dauer: 2 Stunden, max. 12 Teilnehmer (3 Teams aus maximal 4 Personen, pro Team mindestens ein Erwachsener). Preis: 20 Euro je Familie zzgl. Eintritt.

Gemeinsam backen

In diesem Freizeitworkshop können Gäste in Zweierteams leckere Brötchen für die Familienbrotzeit backen sowie selbst gemachte Brotaufstriche zubereiten. 20. und 21. Mai sowie 24. Juni, jeweils um 10.30 Uhr und 14 Uhr; 25. Juni um 10.30 Uhr. Tandem: ein Erwachsener sowie ein Kind ab 8 Jahren. Dauer: 2 Stunden, max. 10 Teilnehmer. Preis: 20 Euro je Familie zzgl. Eintritt.

Stadt – Land – Zukunft

In diesem Workshop können Gäste durch gemeinsames Denken und Einbringen ihrer Stärken spielerisch erste Ideen für nachhaltiges urbanes und ländliches Zusammenleben in der Zukunft entwickeln und visualisieren. 27. und 28. Mai, jeweils um 10.30 Uhr und 14 Uhr. Familien mit Kindern ab 8 Jahren. Dauer: 2,5 Stunden, max. 16 Teilnehmer (4 Teams aus maximal 4 Personen, pro Team mindestens ein Erwachsener). Preis: 24 Euro zzgl. Eintritt.

