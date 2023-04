Audi Q5 in Wolfsburg gestohlen – 30.000 Euro Schaden

Wolfsburg. Die Polizei Wolfsburg sucht gleich in zwei Fällen Zeugen: Es wurde am Wochenende ein Audi Q 5 entwendet und ein Lebensmittelautomat aufgebrochen.

Am Wochenende kam es in Wolfsburg zu mehreren Diebstählen.

Ein schwarzer Audi Q5 ist in der Zeit von Donnerstagabend, 23.30 Uhr, und Freitagmorgen, 7.25 Uhr, in der Straße Im Maschhoop in Wolfsburg entwendet worden. Der Eigentümer hatte seinen fünf Jahre alten Wagen ordnungsgemäß verschlossen auf der Garageneinfahrt vor seinem Wohnhaus abgestellt. Durch den Diebstahl ist ein Schaden von 30.000 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben oder die Rufnummer (05361) 4646-0.

Lebensmittelautomat aufgebrochen

Zu einem weiteren Diebstahl kam es in der Zeit von Samstag, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 09.30 Uhr, in Wendschot in der Alten Schulstraße. Dort haben Unbekannte einen Lebensmittelautomaten aufgebrochen und diverse Lebensmittel entwendet. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro. Nach derzeitigen Informationen gelangten die Täter in den Schuppen, der den Automaten umgibt. Hier zerstörten sie mit brachialer Gewalt die Frontscheibe und entwendeten anschließend die Lebensmittel. Die Täter zerstörten außerdem eine Geldkassette und entwendeten das Bargeld daraus.

Die Polizei hofft darauf, dass in der fraglichen Zeit Anwohner Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass aufgrund der Anzahl des Diebesguts die Täter mit einer oder zwei Taschen ihre Beute abtransportiert haben und vielleicht so Zeugen aufgefallen sind. Hinweise an die Polizeistation in Vorsfelde oder die Rufnummer (05361) 4646-0.

